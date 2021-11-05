Эта история о непривитой украинке в реанимации с COVID-сертификатом особенно актуальна (видео)

Отмечается, что в перед этим в Килийской районной больнице женщина лечилась около двух дней, а до этого провела 10 дней дома, занимаясь самолечением.

Состояние больной резко ухудшалось, хотя в медицинской карте пациентки был указан COVID-сертификат (с двумя дозами вакцины).

Генеральный директор Дунайской областной больницы Виталий Гайдуков признался, что не может утверждать, был ли документ подделан.

"Он может быть правильным, но выдан пациентке, которая не вакцинировалась. Действительность сертификата могут доказать или опровергнуть только правоохранительные органы", - рассказал он.

К женщине отправилась медкомиссия, так как это был тот случай, когда вакцинированный пациент находился в таком тяжелом состоянии. Когда ей сказали, что тактика лечения зависит от того, была ли она привита, и от этого зависит ее жизнь (нужны разные препараты и разные дозы), пациентка взяла за руку заведующего отделением и призналась, что не вакцинирована, описал ситуацию Гайдуков.

Состояние женщины продолжило ухудшаться и ей нужна активная кислородная терапия, возможно даже перевод на аппарат ИВЛ.

Руководство больницы сообщило об этом случае в Департамент здравоохранения ООДА и в Службу безопасности Украины.

Гайдуков считает, что состояние пациентки могло ухудшиться в результате лечения дома, когда ей было неудобно признаться врачу.

"Сегодня женщина в тяжелом состоянии не только физически, но и, наверное, морально. В результате пострадать может и принимавший в этом участие врач", - сказал он.

Директор больницы обратил внимание, что сейчас в Украине спрос на сертификаты, поэтому появляется и предложение.

"Считаю, что надо наказывать, прежде всего, тех, кто просит предоставить такие "документы", - говорит он.

В Департаменте отметили, что эта история с непривитой пациенткой с COVID-сертификатом "особенно актуальна в эти дни, когда в крупных городах прошли снова акции "антивакцинаторов".

Видео: под Одессой в реанимацию попала пациентка с коронавирусом и с сертификатом о вакцинации, хотя и не была привита