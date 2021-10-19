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Эти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинации

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Харків, Вторник 19 октября 2021 16:52
Эти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинации В Харькове больницы переполнены больными COVID-19 пациентами (фото: UNICEF / Евгений Малолетка)
Автор: Анна Шиканова

Коронавирус в Украине ежедневно убивает все больше и больше людей. В некоторых городах страны, например, в Харькове, ситуация одна из худших. В больницах не успевают доставлять дополнительные койки для больных COVID-19.

Более того, в местных медучреждениях заняты почти все точки централизованной подачи кислорода. И в основном они "забиты" пациентами преклонного возраста, которые не вакцинировались от коронавируса ни одной из вакцин хотя бы один раз…

Поэтому сегодня вопрос "вакцинация или реанимация" уже является далеко не риторическим.

Сейчас Styler предлагает вам посмотреть самые свежие фото из одной ковид-больницы Харькова, сделанные фотографом UNICEF Евгением Малолеткой, чтобы оценить масштабы опасности распространения коронавируса и его влияния на здоровье.

Возможно, эти фотографии заставят вас изменить свое мнение относительно прививки от COVID.

Эти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииЭти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинацииВ Харькове больницы переполнены больными COVID-19 пациентами (фото: UNICEF / Евгений Малолетка)

Добавим, что согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, риск умереть у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у людей, которые получили две дозы вакцины Moderna, Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca или Johnson & Johnson.

А риск заболеть COVID-19-в шесть раз выше у невакцинированных, по сравнению с теми, кто вакцинировался дважды.

Напомним, что в период с конца июня по конец сентября среди всех умерших от коронавируса людей в возрасте 60+ невакцинированными были аж 98% пациентов.

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