Что делать, если вы купили "липовый" сертификат и хотите сделать прививку: в Минздраве дали ответ
"Липовый" сертификат вакцинации от коронавируса не спасет вас от инфекции. Но, если вы действительно захотите сделать прививку - у вас будет такая возможность.
Об этом рассказал главный санврач Игорь Кузин на телеканале "Украина 24".
По его словам, если у вас есть поддельный сертификат, следует обратиться в пункт прививки и получить настоящую вакцину.
"Если вы имеете поддельный сертификат, вы все-таки воспользовались им, приобрели его, обратитесь к пункту прививки и получите настоящую вакцину, и получите настоящий полный курс прививок. Надо будет рассказать, что вы его купили, соответственно будет вызвана Национальная полиция, соберутся улики, но человек получает защиту, а это самое ценное", - сказал он.
Кузин еще раз напомнил, что поддельный сертификат о вакцинации не спасет жизнь, что способна сделать вакцина.
"Вакцинация является действительно эффективным методом, когда человек, даже если он и будет инфицирован, он переносит заболевание в легкой форме. Но не стоит забывать, конечно же, о противоэпидемических нормах, соблюдать дистанцию, использовать маски... следите за этими нормами, которые сейчас есть, это также эффективные действия против коронавируса",- сказал Кузин.
Как мы ранее писали, в Виннице обнаружили схему продажи поддельных COVID-сертификатов.