История "исчезновения" 16-летней Лиды достойна голливудского сценария: "угрозы со сторон родителей, бандитов и полиции"

Так, влюбленные молодые люди жалуются, что дело далеко не только в запрете родителей быть вместе.

Love story львовских подростков, за которыми гонялась полиция двух областей после побега из дома из-за конфликта с родными, выступающими резко против их отношений, оказалась историей о домашнем насилии, об угрозах, буллинге, даже коррупции.

Подробностями своих злоключений ребята поделились со Styler , объяснив, почему на самом деле решились на побег.

В конце января полиция Львовской области сообщила о поисках 16-летней Лидии Костив из маленького городка Радехов в Червоноградском районе, и ее бойфренда, 21-летнего Романа Литвина. Говорилось также, что молодежь меняла внешность в целях конспирации... Пару нашли только через десять дней в Одессе, после чего юную леди отправили домой.

При этом парень Лидии всерьез переживает за свою девушку и подчеркивает, что ей там грозит опасность. Да и самого Романа на малой родине в Радехове грозят сделать инвалидом, если станет предпринимать попытки продолжить общение с возлюбленной и решится ее "вызволить" от гнета и домашней тирании.

Молодой человек рассказывает, что в семье его девушки неоднократно было семейное насилие - как физическое, так и психологическое - и пара переехала во Львов, где он работал и жил с Лидией на съемной квартире, и молодые люди строили планы на жизнь вместе, мечтали о свадьбе. Но ситуация изменилась.

Лидия Костив и ее парень Роман Литвин жили во Львове в съемной квартире (фото: instagram.com/dvustoronnie)

"После многочисленных угроз нашей безопасности со стороны родителей, бандитов нанятых родителями и местной полиции мы решили переехать в город Одесса, чтобы получить здесь правовую защиту", - объяснил Роман начало их "странствий".

Когда пара узнала, что родители Лидии подали их в розыск, то сразу обратились в Главное управление полиции в Одессе.

"Нас опросили, и предложили решение данной проблемы путем передачи попечительства в приют", - говорит Литвин.

В тот момент Лидия находилась в детской больнице на обследованиях целый день, переночевала там, и с утра приехали сотрудники полиции. Но не на служебном авто. И, обращает внимание Роман, насильственно затащили девушку в салон транспорта.

Сам парень в это время снимал происходящее на телефон, чем вызвал недовольство правоохранителей, потребовавших прекратить съемку.

Видео: полицейские заставляют Лидию сесть в авто, причем не служебное

"Девушка говорила, что ей грозит опасность во Львовской области, и что она боится своих родителей. Говорила, что хочет написать заявление на родителей, но ее никто не слушал, и силой запихнули в автомобиль и повезли во Львовскую область", - рассказал нам Роман.

Парень убежден, что такое поведение представителей органов правопорядка было нарушением конституционных прав Лидии, говорит об угрозах со стороны полицейских, и отмечает, что родители девушки имеют связи с "копами".

21-летний Роман Литвин рассказывает об угрозах, с которыми сталкивается и он, и его девушка (фото: instagram.com/dvustoronnie)

"Родители говорили, что прикуют в гараже и не будут никуда выпускать, полиция не реагирует, потому что туда занесли деньги", - заявляет Литвин.

Также парень предоставил скрины с перепиской в чатах, где ему местные угрожают расправой.

Роман теперь получает угрозы (фото: скриншот переписки)

Когда девушку практически силком вернули в Радехов, она сразу хотела написать заявление на родителей, но "полиция сказала, что нет никого, кто может принять заявление, что все ответственные за это лица напились",рассказывает Роман.

Лидия сейчас учится в 10 классе в школе, где ее мать работает учительницей. После истории с побегом она перевела дочь на домашнее обучение, чтобы лучше за ней следить.

16-летняя Лидия Костив - десятиклассница (фото: instagram.com/kostivka_)

"Я бы хотел жениться на ней, но это нужно обращаться в суд по месту жительства девушки, а там меня просто поломают, и инвалидом не хочется быть", - жалуется Роман, и добавляет, что местная полиция в Радехове "проплачена", и "будет делать все, чтобы родители остались без наказания".

Также Литвин рассказал, что раньше родители Лидии забирали у нее телефон, чтобы она не смогла связаться с правоохранителями.

Лидия Костив в Радивилове (фото: instagram.com/kostivka_)

"Она обращалась о написании заявления, но ей пригрозила полиция Радехова, что если она будет делать лишние движения, то мне припишут несуществующие статьи", - говорит парень.

Он не верит, что в родном городе, где все друг друга знают (население около 9 тысяч) и к паре якобы предвзятое отношение, он с девушкой смогут надеяться на помощь от местных правоохранителей.

"Что делать, если девушку запугивают и мое обращение не будет иметь никакого веса, если дело передадут в радеховскую полицию, ее запугают угрозами и заставят подписать, что с ней все хорошо?.. И это не сказки, хотя хотелось бы так..." - сетует Роман.

Сладкий презент с "именным" рисунком от Лидии для Романа в его 21-й день рождения (фото: instagram.com/dvustoronnie)