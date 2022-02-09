Влюбленные подростки, союз которых не одобрили родные, изменили внешность и устроили road trip по Украине

Под Львовом девушка-подросток сбежала со своим возлюбленным из дома из-за конфликта с родителями, которые были против их отношений. Отчаянная пара в целях конспирации меняла внешность, переезжая от города к городу. В конце концов правоохранители таки нашли беглецов.

Об этом 9 февраля передали в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.

Юная леди из города Радехив в Червоноградском районе ушла из дома еще в конце января, и не вернулась, отключив свой телефон.

16-летняя Лидия Костив пустилась в бега со своим парнем, 21-летним Романом Литвином, так как ее родные и близкие критиковали выбор сердца девушки, и из-за ее романа в доме часто возникали ссоры.

Лидия Костив и ее парень Роман Литвин (фото: instagram.com/dvustoronnie)

Местные "копы" стали разыскивать украинских "Ромео и Джульетту", и спустя неделю тщетных поисков обратились за помощью к гражданам, призвав предоставить сведения о месте их нахождения, если кто что знает.

Отмечается, что молодежь, понимая, что их будут искать, меняла внешность, прически, перекрашивала цвет волос, путешествуя по разным городам, нигде не задерживаясь.

Пара конспирировалась, путешествуя от города к городу (фото: od.npu.gov.ua)

По следам беглецов шли ювеналы, оперативники и другие специалисты, специализирующиеся на розыске людей. Позже появилась информация, что пара могла оказаться в Одессе, и остановиться у знакомых.

Одесские полицейские помогли львовским коллегам в поисках несовершеннолетней и ее бойфренда, и пара была найдена.

16-летняя Лидия Костив решилась на побег с бойфрендом, так как родители были резко против их романа (фото: facebook.com/newss.facttu)

"Правоохранители проверили адреса, по которым могли проживать пропавшие, просмотрели десятки записей с уличных камер наблюдения, установленных в городе в рамках программы "Безопасная Одесщина", и наконец нашли влюбленных", - говорится в публикации.

Как отметил начальник отдела ювенальной превенции Управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области Максим Жарков, с девушкой и парнем пообщались правоохранители "о последствиях таких побегов", пока ждали приезда коллег из Львова, а сегодня утром они поехали домой.

Лидия Костив со своим парнем Романом Литвином (фото: instagram.com/dvustoronnie)