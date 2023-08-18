Історик спростував ганебний міф, який поширювали в СРСР про українців (відео)

Який міф спростував історик

"СРСР навчив українців писати та читати. До цього українці були абсолютно безграмотні - нація кріпаків. Так нам говорили, але цей міф ми можемо легко спростувати. Достатньо глянути у записки Павла Алеппського - мандрівника, секретаря антіохійського патріарха Макарія ІІІ, який був із цим патріархом у 1654-1656 роках в Україні", - каже історик.

Мандрівник тоді написав, що по всій землі козацькій він помітив прекрасну рису, яка його дуже здивувала - усі мешканці, за невеликим винятком, навіть жінки та дівчата, вміли читати, знали порядок богослужіння та церковний спів.

Крім того, священники вчили сиріт та не дозволяли, щоб діти тинялися вулицями.

"Отже, українці були грамотною нацією. Потім нас закріпачили, а тоді вони говорять - "Советський Союз вас жить вчив", - каже Алфьоров.

Які ще міфи поширювали про українців в часи СРСР

Українці та росіяни - братські народи. Тодішня влада вважала, що якщо знищити нашу національну ідентичність, то буде легше нас поневолити. Втім, попри усі спроби, їм не вдалося створити переконливий варіант цього міфу. Хоча в РФ досі його культивують.

Крим завжди був російським. Ще один наратив, який росіяни просувають вже ледь не 100 років, вигадуючи на підтвердження цього недолугі історії, які не мають жодного реального підґрунтя.

Українська культура нерозвинена. За логікою росіян, якщо красти українських митців і видавати їх за своїх, або розстрілювати письменників, режисерів та науковців - то можна знищити нашу культуру і виставити для світу, як меншовартісну.

На щастя, зараз розпочалися процеси повернення вкрадених наших митців. І не так давно світ дізнався, що насправді Казимир Малевич, Іван Айвазовський, Архип Куїнджі, Ілля Рєпін - українські художники.

Голодомор спричинив неврожай. Ні СРСР, ні Росія так і не визнали, що усі голодомори були просто ще одним інструментом у боротьбі проти українського народу та нашої національної ідентичності. Та що тут говорити, якщо вони й війну досі бояться називати війною.