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Їхній оптимізм рятує країну: британець розвіяв популярний стереотип про українців

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Четвер 09 березня 2023 11:38
Їхній оптимізм рятує країну: британець розвіяв популярний стереотип про українців Британець розвіяв стереотип про українців (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Британець Мет Віхем, який приїхав в Україну кілька років тому на навчання, розвіяв один зі стереотипів про українців. Він сказав, що оптимізм українців рятує країну у складний час.

Про це він розповів на своєму каналі у TikTok.

Що сказав британець

На відео можна почути, що Мeт досить добре розмовляє українською мовою. Загалом його канал присвячений спостереженням та роздумам про Україну.

У своєму останньому відео він вирішив розвіяти міф про українців, як націю, яка мало посміхається. На думку британця, це просто стереотип - українці всміхаються стільки ж, скільки й британці.

"Я був здивований, коли я приїхав в Україну вперше і побачив одразу, як часто люди посміхаються. При зустрічі, коли розмовляють, із ввічливості. Дуже схожі на британців", - сказав він.

Їхній оптимізм рятує країну: британець розвіяв популярний стереотип про українцівБританець розвіяв стереотип про українців (скриншот)

Що його найбільше вразило

Також він розповів про два моменти, які його вразили в Україні. Перше - це необхідність роззуватися вдома та носити капці. Друге - не лицемірність українців.

"Якщо з тобою вітаються словами: "Як справи?", то дійсно хочуть почути, як пройшов твій день", - сказав Мет.

До того ж Мет Віхем вражений вмінням українців постійно сподіватися на краще, попри будь-які ситуації. На його думку, саме такий оптимізм українців рятує країну у непростий час.

Раніше ми повідомляли, що чекає на українських біженців за кордоном у 2023 році.

Також ми писали, що українцям розвіяли міфи про "дорогущу Британію".

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