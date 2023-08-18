Историк развенчал унизительный миф, который распространяли в СССР об украинцах (видео)

Какой миф опроверг историк

"СССР научил украинцев писать и читать. До этого украинцы были совершенно безграмотны - нация крепостных. Так нам говорили, но этот миф мы можем легко опровергнуть. Достаточно посмотреть в записки Павла Алеппского - путешественника, секретаря антиохийского патриарха Макария ІІІ, который был с этим патриархом в 1654-1656 годах в Украине", - говорит историк.

Путешественник тогда написал, что по всей козацкой земле он заметил прекрасную черту, которая его очень удивила - все жители, за небольшим исключением, даже женщины и девушки, умели читать, знали порядок богослужения и церковное пение.

Кроме того, священники учили сирот и не позволяли, чтобы дети бродили по улицам.

"Итак, украинцы были грамотной нацией. Потом нас закрепостили, а тогда они говорят - "Советский Союз вас жить учил", - говорит Алферов.

Какие еще мифы распространяли об украинцах во времена СССР

Украинцы и россияне - братские народы. Тогдашние власти считали, что если уничтожить нашу национальную идентичность, то будет легче поработить нас. Однако, несмотря на все попытки, им не удалось создать убедительный вариант этого мифа. Хотя в РФ до сих пор его культивируют.

Крым всегда был российским. Еще один нарратив, который россияне продвигают уже чуть ли не 100 лет, придумывая в подтверждение этого несуразные истории, не имеющие никакой реальной подоплеки.

Украинская культура неразвита. По логике россиян, если воровать украинских художников и выдавать их за своих, или расстреливать писателей, режиссеров и ученых - то можно уничтожить нашу культуру и выставить для мира как неполноценную.

К счастью, сейчас начались процессы возвращения украденных наших представителей культуры. И недавно мир узнал, что на самом деле Казимир Малевич, Иван Айвазовский, Архип Куинджи, Илья Репин - украинские художники.

Голодомор вызвал неурожай. Ни СССР, ни Россия так и не признали, что все голодоморы были еще одним инструментом в борьбе против украинского народа и нашей национальной идентичности. Да что тут говорить, если они до сих пор боятся называть войну войной.