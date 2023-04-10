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В историческом центре Львова планируют построить элитный ЖК. Вот каким он будет (фото)

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Львов, Понедельник 10 апреля 2023 17:13
В историческом центре Львова планируют построить элитный ЖК. Вот каким он будет (фото) Как будет выглядеть новый ЖК (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В историческом центре Львова предлагают построить элитный жилой комплекс с двухуровневой парковкой. Архитекторы подчеркивают, что новое сооружение не будет портить визуальное восприятие достопримечательностей города.

Об этом сообщает ресурс "Твоє місто".

Каким будет элитное жилье

Проект застройки был рассмотрен 5 апреля на архитектурно-градостроительном совете Львова. Его предлагает реализовать в районе ул. Тютюнников, ул. Генерала Тарнавского, ул. Кубиевича, пл. Василия Вышиваного.

На этой территории было предприятие "Оргресс", хотя это и нарушало санитарно-защитные зоны, поскольку рядом расположен учебный корпус и жилой квартал.

"Предприятие много лет не работает, и его админкорпус сдают в аренду, а гаражи и ремонтные мастерские не используют, поэтому их планируют демонтировать", - говорит главный архитектор проекта Юрий Столяров.

В историческом центре Львова планируют построить элитный ЖК. Вот каким он будет (фото)Так будет выглядеть новый ЖК (визуализация "Мистопроект")

Эта территория занимает около 14 гектаров и вся находится в историческом ареале Львова. Здесь расположены несколько достопримечательностей архитектуры и градостроительства.

На этом участке предлагают построить комплекс с жильем на верхних этажах и общественными помещениями в стилобате. В общей сложности будет около 50 квартир и по два паркоместа на каждую из них.

Из-за особенностей рельефа данного участка застройка будет ориентировочно на 5-6 этажей с улицы Генерала Тарнавского, а с другой стороны - 8-9 этажей.

Архитектор уверяет, что здание не повлияет на визуальное восприятие памятников архитектуры города.

В историческом центре Львова планируют построить элитный ЖК. Вот каким он будет (фото)В историческом центре Львова планируют построить элитный ЖК. Вот каким он будет (фото)Так будет выглядеть новый ЖК (визуализация "Мистопроект")

Как изменится прилегающая территория

В проекте также предлагают реконструировать близлежащие улицы, где сейчас хаотична парковка. Планируют сделать карманы для стоянок.

Также предлагают обустроить большую зеленую зону с детской площадкой и зоной отдыха на ул. Тарнавского, сделать капремонт пешеходной лестницы, дополнительные паркоместа и благоустройство детской площадки на ул. Табачников.

Отмечается также, что ранее новую застройку предлагали "подвинуть" на 18 метров и снизить ее высоту до 5 этажей. По словам Столярова, этот вопрос требует более детального изучения.

В историческом центре Львова планируют построить элитный ЖК. Вот каким он будет (фото)Так будет выглядеть детская зона (визуализация "Мистопроект")

Ранее мы писали о том, что во Львове до конца года хотят построить информационно-образовательный центр.

Просматривайте также визуализацию обновленного парка в Киеве.

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Львов Жилье