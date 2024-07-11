Їх одяг носить Бейонсе: 5 українських брендів, які відомі на весь світ

Українська мода сягає нових вершин і все більше зірок світового масштабу обирають для своїх образів одяг та аксесуари саме від наших брендів.

Ruslan Baginskiy

Найвідоміший український капелюшник, Руслан Багінський вже встиг здобути визнання на міжнародному рівні. Капелюхи його бренду носили такі зірки, як Леді Гага, Ріанна, Бейонсе, Фаррелл Вільямс та Джаред Лето.

Ба більше, аксесуари митця прикрашали голови королівської родини. Капелюхи бренду відрізняються вишуканим дизайном та елегантністю, що робить їх популярними серед модниць та модників по всьому світу.

Ріанна в хустці "Ruslan Baginskiy" (фото: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats)

FROLOV

Це український бренд високої моди, заснований у 2012 році Іваном Фроловим. Він відомий своїми неординарними блискучими колекціями, які полюбилися багатьом зіркам світового масштабу. В одязі від Івана Фролова були помічені Бейонсе, гурт Måneskin, Сабріна Карпентер, Дуа Ліпа та інші.

Бейонсе в сукні від "FROLOV" (фото: instagram.com/frolovheart)

KSENIASCHNAIDER

Український бренд одягу, заснований подружжям Ксенії та Антоном Шнайдер. "KSENIASCHNAIDER" використовує у своїх колекціях різноманітні матеріали та техніки, включаючи деконструкцію, аплікацію та плетіння.

Особливу увагу бренд приділяє переробленню деніму, за один сезон команда опрацьовує близько 2000 кг джинсу. Одяг бренду полюбився Дуа Ліпі, Беллі Хадід та Селін Діон.

Белла Хадід в джинсах "KSENIASCHNAIDER" (фото: instagram.com/bellahadid)

the COAT

В основі бренду "the COAT" від Каті Сильченко лежить філософія вдумливого та відповідального виробництва. На відміну від багатьох інших брендів, які роблять ставку на класичні чорний, сірий та бежевий, Катя з самого початку використовувала пудрові, блакитні та лілові кольори для своїх пальто.

У 2013 році, коли на ринку домінували темні та нейтральні кольори, пальто "the COAT" стали справжнім відкриттям. Зірки, що були помічені у одязі бренду - Ріта Ора, інфлюенсерка Мей Маск та акторка Келлі Разерфорд.

Ріта Ора в сукні "the COAT" (колаж РБК-Україна)

Bevza

Це український бренд жіночого одягу, заснований у 2006 році Світланою Бевзою. Колекції "Bevza" характеризуються чіткими лініями, простими силуетами та лаконічними деталями.

Бренд не використовує зайвих декорацій, роблячи акцент на якості матеріалів та крою. Його одяг можна знайти в магазинах Канади, Франції, Австралії, Великої Британії та багатьох інших. Одяг бренду обожнюють сестри Хадід, Селена Гомес й Емілі Ратаковскі.

Емілі Ратаковскі в одязі "Bevza" (фото: facebook.com/BEVZA.official)