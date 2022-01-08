Исследователи выяснили, сколько украинцы выбрасывают еды на праздники: сумма вас поразит

В Украине в период праздников отправляют в мусорку продукты питания на колоссальную сумму - от 470 миллионов и аж до 1 миллиарда гривен. Такие подсчеты привели исследователи, проанализировав объемы выброшенной пищи и ее стоимости.

Об этом говорится в сообщении "Центра управления отходами" на странице в Facebook .

"Ведь именно в этот период повышается риск покупать лишнее, готовить больше, чем можно съесть, и не особо заботиться о правильном хранении продуктов", - говорится в публикации.

В компании также отметили, что количество отходов на новогодне-рождественские праздники традиционно увеличивается.

Также специалисты "Центра" дали полезные рекомендации, которые позволят снизить количество таких выбросов продуктов и товаров, купленных в магазинах и оказавшихся лишними, и соответственно сократить траты украинцев.

Как уменьшить количество пищевых отходов