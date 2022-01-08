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Дослідники з'ясували, скільки українці викидають їжі на свята: сума вас вразить

Автор: Володимир Костирін

В Україні в період свят відправляють у смітник продукти харчування на колосальну суму - від 470 мільйонів і аж до 1 мільярда гривень. Такі підрахунки навели дослідники, проаналізувавши обсяги викинутої їжі та її вартості.

Про це йдеться в повідомленні "Центру управління відходами" на сторінці в Facebook.

"Адже саме в цей період підвищується ризик купувати зайве, готувати більше, ніж можна з'їсти, та не особливо піклуватися про правильне зберігання продуктів", - йдеться в публікації.

У компанії також зазначили, що кількість відходів на новорічно-різдвяні свята традиційно збільшується.

Також фахівці "Центру" дали корисні рекомендації, які дозволять знизити кількість таких викидів продуктів і товарів, куплених в магазинах і які виявилися зайвими, і відповідно скоротити витрати українців.

Як зменшити кількість харчових відходів

  • Перед походом до магазину слід скласти список покупок, щоб зменшити спокусу купити щось зайве.
  • Заздалегідь складіть святкове меню, при цьому при виборі надавайте перевагу легким стравам з сезонних локальних продуктів.
  • Зберігайте їжу, що залишилась, в харчових контейнерах у холодильнику або морозилці, спробуйте трансформувати її в нові страви.
  • Накладайте на тарілку тільки стільки, скільки можете з'їсти.
  • Якщо після святкування все ж залишилося багато їжі, можна або запропонувати гостям забрати її з собою, або віддати безхатченкам і/або нужденним (можна знайти місцеві організації, які допомагають таким людям).

Раніше повідомлялося, що під Луцьком на смітник викинули гору зіпсованого хліба, що викликало обурення в мережі.

Також ми писали про те, що перед цим у Києві виявили гору викинутого авокадо.

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