Дослідники з'ясували, скільки українці викидають їжі на свята: сума вас вразить

В Україні в період свят відправляють у смітник продукти харчування на колосальну суму - від 470 мільйонів і аж до 1 мільярда гривень. Такі підрахунки навели дослідники, проаналізувавши обсяги викинутої їжі та її вартості.

Про це йдеться в повідомленні "Центру управління відходами" на сторінці в Facebook .

"Адже саме в цей період підвищується ризик купувати зайве, готувати більше, ніж можна з'їсти, та не особливо піклуватися про правильне зберігання продуктів", - йдеться в публікації.

У компанії також зазначили, що кількість відходів на новорічно-різдвяні свята традиційно збільшується.

Також фахівці "Центру" дали корисні рекомендації, які дозволять знизити кількість таких викидів продуктів і товарів, куплених в магазинах і які виявилися зайвими, і відповідно скоротити витрати українців.

Як зменшити кількість харчових відходів