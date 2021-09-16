В Киеве обнаружили гору выброшенного авокадо: "плачем, что нет денег"

В Киеве обнаружили огромное количество авокадо, который просто выбросили на свалку.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что плоды находятся на улице Вискозной, недалеко от станции метро "Лесная". Судя по снимку, не все авокадо можно употреблять в пищу, из них много испорченных плодов.

"Плачем, что нет денег. Виноват президент и мэр", - подписал автор фотографии.

В Киеве выбросили гору авокадо (facebook.com/groups)

Можно предположить, что один из супермаркетов или торговцев на рынке так избавились от испортившегося товара, но это только догадки.

В комментариях украинцы высказали свое мнение по этому поводу.