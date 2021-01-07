ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Дослідник виявив у піраміді Хеопса загадкові двері

Єгипет, Четвер 07 січня 2021 12:02
Дослідник виявив у піраміді Хеопса загадкові двері
В Єгипті в тунелі піраміди Хеопса знайшли загадкові двері (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Єгипетський дослідник виявив загадкові двері всередині підземної камери Великої піраміди в Гізі, яку називають пірамідою Хеопса. Передбачається, що вона була побудована за часів Четвертої династії фараона Хуфу більше ніж 4500 років тому.

Письменнику Бену ван Керквику, який веде YouTube-канал надали приватний доступ до фільмування усередині древньої споруди на дві години. Під час екскурсії він відокремився від основної групи, щоб пройти по коридору і досліджувати таємничу камеру в нижній частині піраміди. Про це повідомляє видання Ехргеѕѕ.

Дослідник виявив у піраміді Хеопса загадкові двері

У Єгипті в тунелі піраміди Хеопса знайшли загадкові двері (скріншот з відео)

"Якщо ви придивитеся, ви побачите порожнину і дах - саме там був схований блок перемички, і ця камера заблокована трьома масивними гранітними блоками, які знаходяться в коридорі", - розповів Бен ван Керквик.

Дослідник виявив у піраміді Хеопса загадкові двері

У Єгипті в тунелі піраміди Хеопса знайшли загадкові двері (скріншоти з відео)

Звідти коридор спускається на 87 метрів в підземну камеру. Дослідник попрямував у підземну камеру, яка була заповнена устаткуванням, використовуваним командою, що виявила таємничі порожнечі Великої піраміди у 2017 році.

Дослідник зазначив, що за допомогою тунелю можна знайти перетин низхідного і висхідного проходів, яке, за задумом, не можна виявити.

Але він також помітив ще загадкові двері, що ведуть в дуже "дивний прохід".

У Єгипті в тунелі піраміди Хеопса знайшли загадкові двері (відео: YouTube)

Нагадаємо, в стародавньому місті Туреччини розкопали цистерни для води, яким понад 1500 років.

Раніше археологи виявили храм Афродіти, якому 2500 років.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя археологияегипетские пирамиды

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся