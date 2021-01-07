Дослідник виявив у піраміді Хеопса загадкові двері

В Єгипті в тунелі піраміди Хеопса знайшли загадкові двері (фото: pixabay.com)

Єгипетський дослідник виявив загадкові двері всередині підземної камери Великої піраміди в Гізі, яку називають пірамідою Хеопса. Передбачається, що вона була побудована за часів Четвертої династії фараона Хуфу більше ніж 4500 років тому.

Письменнику Бену ван Керквику, який веде YouTube-канал надали приватний доступ до фільмування усередині древньої споруди на дві години. Під час екскурсії він відокремився від основної групи, щоб пройти по коридору і досліджувати таємничу камеру в нижній частині піраміди. Про це повідомляє видання Ехргеѕѕ.

У Єгипті в тунелі піраміди Хеопса знайшли загадкові двері (скріншот з відео)

"Якщо ви придивитеся, ви побачите порожнину і дах - саме там був схований блок перемички, і ця камера заблокована трьома масивними гранітними блоками, які знаходяться в коридорі", - розповів Бен ван Керквик.

У Єгипті в тунелі піраміди Хеопса знайшли загадкові двері (скріншоти з відео)

Звідти коридор спускається на 87 метрів в підземну камеру. Дослідник попрямував у підземну камеру, яка була заповнена устаткуванням, використовуваним командою, що виявила таємничі порожнечі Великої піраміди у 2017 році.

Дослідник зазначив, що за допомогою тунелю можна знайти перетин низхідного і висхідного проходів, яке, за задумом, не можна виявити.

Але він також помітив ще загадкові двері, що ведуть в дуже "дивний прохід".

У Єгипті в тунелі піраміди Хеопса знайшли загадкові двері (відео: YouTube)

Нагадаємо, в стародавньому місті Туреччини розкопали цистерни для води, яким понад 1500 років.

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