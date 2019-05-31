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Зіпсувала репутацію: через Зайцеву знову постраждали люди

STYLERЖиття    31.05.2019 - 17:21
Зіпсувала репутацію: через Зайцеву знову постраждали люди
Альона Зайцева (фото: УНІАН)

Альона Зайцева спровокувала низку розслідувань діяльності автошколи

Після смертельної ДТП у Харкові і вироку винуватиці смерті шести людей Альоні Зайцевій, припинила своє існування автошкола, в якій проходила навчання і отримала права фігурантка гучної справи.Про це повідомив начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій.

Через суспільний резонанс, який викликали трагічні події в жовтні 2017-го і наступні за ними розслідування, керівництво автошколи прийняло остаточне рішення закритися, замість того, щоб виправити порушення, виявлені в ході слідства.

Владислав Криклій зазначив, що спеціально створена комісія виявила ряд порушень, які стосувалися матеріально-технічної бази автошколи і запропонувала їх виправити.

Чиновник каже, що керівництво автошколи розуміло, що навіть якщо вони б почали виправляти всі виявлені помилки, їм би все одно "не дали нормально жити".

Зіпсувала репутацію: через Зайцеву знову постраждали люди

ДТП в Харкові - автошкола Зайцевої закрилася (фото: УНІАН)

Криклій також акцентував увагу на тому, що його відомство не має права перевіряти діяльність автошкіл, а подібна інспекція може бути ініційована тільки у випадку яких-небудь серйозних НП.

"Вони (інспекція. - Ред.) перевіряли наявність журналів, чи була Зайцева на навчанні, чи розписувалася в журналах під час відвідування занять. В ході цього вони виявили певні недоліки в діяльності автошколи", - розповів чиновник.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що апеляція Геннадія Дронова не була розглянута, оскільки не відповідала вимогам статті 420 Кримінально-процесуального кодексу України.

А також ми писали про те, що в розслідуванні справи про смертельну ДТП поновили кримінальну провадження щодо експертів.

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