Используем микроволновку правильно: что в ней категорически делать нельзя

Микроволновая печь уже давно стала постоянной техникой на наших кухнях. Она прекрасно помогает справиться с подогревом пищи и напитков, а также незаменима для некоторых кухонных манипуляций.

Что категорически нельзя делать с микроволновой печкой, если вы хотите, чтобы техника служила вам долго и без сбоев – читайте в материале ниже.

Стерилизовать банки

Выкиньте все рецепты, где вам предлагают стерилизовать банки в микроволновке. Нельзя ставить пустую стеклянную тару, так как агрегат может перегреться и сгореть. Однако в банки можно налить приблизительно 100 мл воды в каждую и пропарить на мощности 10-12 минут.

Сушить сухари

В продуктах, которые вы ставите в микроволновку, должно быть хоть немного влаги, иначе она не будет работать корректно. Поэтому не стоит в ней сушить сухари, орехи, семечки и готовить сухофрукты – это снизит срок действия вашей помощницы.

Пластик

Не стоит ставить в микроволновку пластиковые контейнеры. Даже если на глаз они очень плотные и твердые. Не весь пластик на самом деле термостойкий и при разогревании может выделять опасные токсины. На контейнерах ищите специальную маркировку – подходит для использования в микроволновой печи.

Посуда с серебристым или золотистым рисунком

Использовать тарелки и чашки со серебристым, золотистым рисунком, каемкой или полосками – запрещено в микроволновой печи. В такой краске может содержаться металл, который проводит электрику. Это может привести к искрам во время разогрева, и как результат – к короткому замыканию или поломке техники.

Фольга

Фольга - это тонкий алюминий, который блокирует прохождение электромагнитных волн в продукт. Это приводит к перегреву внутренних частей микроволновки, а еда в фольге остается холодной.

Очень холодные тарелки и чашки

Не стоит ставить тарелку или чашку их холодильника в микроволновку, так как есть большой риск, что посуда расколется. Резкий перепад температуры может спровоцировать разрушения.