Використовуємо мікрохвильовку правильно: що в ній категорично робити не можна

Мікрохвильова піч вже давно стала постійною технікою на наших кухнях. Вона прекрасно допомагає впоратися з підігрівом їжі та напоїв, а також незамінна для деяких кухонних маніпуляцій.

Що категорично не можна робити з мікрохвильовою пічкою, якщо ви хочете, щоб техніка служила вам довго і без збоїв – читайте в матеріалі нижче.

Стерилізувати банки

Викиньте всі рецепти, де вам пропонують стерилізувати банки в мікрохвильовці. Не можна ставити порожню скляну тару, через те, що агрегат може перегрітися і згоріти. Однак в банки можна налити приблизно 100 мл води в кожну і пропарити на потужності 10-12 хвилин.

Сушити сухарі

У продуктах, які ви ставите в мікрохвильовку, має бути хоч трохи вологи, інакше вона не буде працювати коректно. Тому не варто в ній сушити сухарі, горіхи, насіння і готувати сухофрукти – це знизить термін дії вашої помічниці.

Пластик

Не варто ставити в мікрохвильовку пластикові контейнери. Навіть якщо на око вони дуже щільні та тверді. Не весь пластик насправді термостійкий і при розігріванні може виділяти небезпечні токсини. На контейнерах шукайте спеціальне маркування - підходить для використання в мікрохвильовій печі.

Посуд зі сріблястим або золотистим малюнком

Використовувати тарілки та чашки зі сріблястим, золотистим малюнком, облямівкою або смужками – заборонено в мікрохвильовій печі. У такій фарбі може міститися метал, який проводить електрику. Це може привести до іскор під час розігріву, і як результат – до короткого замикання або поломки техніки.

Фольга

Фольга - це тонкий алюміній, який блокує проходження електромагнітних хвиль в продукт. Це призводить до перегріву внутрішніх частин мікрохвильовки, а їжа в фользі залишається холодною.

Дуже холодні тарілки та чашки

Не варто ставити тарілку або чашку їх холодильника в мікрохвильовку, через те, що є великий ризик, що посуд розколеться. Різкий перепад температури може спровокувати руйнування.