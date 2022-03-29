Как испечь паляницю: запомните этот рецепт и поделитесь с близкими

Название душистого хлеба с корочкой стали во время войны использовать в качестве пароля, чтобы отличить своих от чужих. А чужие тем временем уверены, что паляниця – это клубника.

Как испечь настоящую украинскую паляницю, рассказала Дарина Цвях в Zaxid.net.

Паляниця – это хлеб из пшеничной муки по очень простому рецепту. Перед выпечкой нужно на хлебе обязательно сделать один надрез или несколько, чтобы получилась хрустящая корочка.

Ингредиенты:

Пшеничная мука – 400 г

Сухие дрожжи – 1,5 ч. л.

Вода – 250 мл

Соль – 1 ч. л.

Сахар – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Для опары нужно смешать муку (оставить 1-2 ст. ложки отдельно) с сухими дрожжами. Добавить 200 мл теплой воды и замесить тесто.

Опару накрыть и оставить в теплом месте на 2-3 часа. Поверхность теста должна покрыться пузырьками.

К опаре добавьте муку, которая осталась. Возьмите 50 мл теплой воды и растворите в ней сахар и соль. А потом добавьте в тесто.

Тесто нужно хорошо вымешать до однородного состояния – оно должно стать гладким. Из теста слепите шар, слегка смажьте его растительным маслом.

Накройте тесто и оставьте в тепле до тех пор, пока шар не увеличится приблизительно в два раза.

Кстати! Все манипуляции (от начала до этого места) может сделать хлебопечка на программе "Дрожжевое тесто".

Тесто еще раз сформируйте в шар, положите на смазанный маслом и посыпанный мукой противень. Оставьте еще на час. Сделайте надрезы.

Выпекайте 45-60 минут в нагретой духовке до 190-200 градусов. В духовку желательно поставить емкость с водой.

Готовая паляниця имеет румяный цвет и, если по ней постучать – выдает глухой звук.