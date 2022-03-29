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Как и где "подтянуть" свой украинский, чтобы не было проблем со словом "паляниця"

Новина українською →
Вторник 29 марта 2022 12:03
Как и где "подтянуть" свой украинский, чтобы не было проблем со словом "паляниця" Фото: Где можно изучать украинский язык (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

После вторжения России в Украину многие наши граждане перешли на государственный язык. Естественно, сейчас появилось масса возможностей "подтянуть" знания.

В нашем материале читайте, какие есть курсы и где по изучению родного языка.

Тернополь

Так, занятия еженедельно на базе Тернопольской специализированной школы I-III ступеней №5 с углубленным изучением иностранных языков на ул. Каминной, 2 (центральная часть города).

Для регистрации всем желающим необходимо заполнить онлайн-форму по ссылке.

Львов

24 марта 2022 года начался бесплатный практический онлайн-курс "Украинский язык: основы успешной коммуникации", предназначенный для всех, кто намерен усовершенствовать навыки использования украинского языка для обеспечения основных потребностей в развернутом общении в повседневных ситуациях.

На этой платформе Є-мова есть бесплатные курсы по изучению украинского языка. Также уроки доступны бесплатно на Sweet-TV.

Ивано-Франковск

Бесплатные курсы украинского языка организовали в Ивано-Франковске для людей, приехавших из других областей. Их цель: помочь людям, которые хотят говорить по-украински, но не решались преодолеть психологический барьер в русскоязычной среде. Они проводятся в некоторых лицеях города.

Регистрация доступна по ссылке.

Ужгород

В Ужгороде стартует образовательный проект. Его организовал Центр профессионального развития педагогических работников Ужгородского городского совета совместно с управлением образования горсовета для всех желающих выучить украинский язык или усовершенствовать свои навыки.

Образовательный проект предусматривает офлайн-обучение – в тех учебных заведениях Ужгорода, где временно проживают вынужденные переселенцы, также есть возможность учиться и онлайн.

Зарегистрироваться можно, перейдя по ссылке и заполнив форму.

Как мы ранее писали, две трети граждан считают украинский язык родным.

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