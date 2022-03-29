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Як спекти паляницю: запам'ятайте цей рецепт і поділіться з близькими

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Вівторок 29 березня 2022 22:48
Як спекти паляницю: запам'ятайте цей рецепт і поділіться з близькими Фото: Як спекти українську паляницю (Depositphotos)
Автор: Анна Шиканова

Назва запашного хліба зі скоринкою стали під час війни використовувати як пароль, щоб відрізнити своїх від чужих. А чужі тим часом впевнені, що паляниця – це полуниця.

Як спекти справжню українську паляницю, розповіла Дарина Цвях у Zaxid.net.

Паляниця - це хліб з пшеничного борошна за дуже простим рецептом. Перед випічкою потрібно на хлібі обов'язково зробити один надріз або кілька, щоб вийшла хрустка скоринка.

Інгредієнти:

  • Пшеничне борошно - 400 г
  • Сухі дріжджі - 1,5 ч. л.
  • Вода - 250 мл
  • Сіль – 1 ч. л.
  • Цукор - 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Для опари потрібно змішати борошно (залишити 1-2 ст.ложки окремо) з сухими дріжджами. Додати 200 мл теплої води та замісити тісто.

Опару накрити та залишити в теплому місці на 2-3 години. Поверхня тесту повинна покритися бульбашками.

До опари додайте борошно, яка залишилася. Візьміть 50 мл теплої води та розчиніть в ній цукор і сіль. А потім додайте в тісто.

Тісто потрібно добре вимішати до однорідного стану – воно повинно стати гладким. З тіста зліпите куля, злегка змастіть його рослинною олією.

Накрийте тісто і залиште в теплі до тих пір, поки куля не збільшиться приблизно у два рази.

До речі! Всі маніпуляції (від початку до цього місця) може зробити хлібопічка на програмі "дріжджове тісто".

Тісто ще раз сформуйте в кулю, покладіть на змащений маслом і посипаний борошном деко. Залиште ще на годину. Зробіть надрізи.

Випікайте 45-60 хвилин в нагрітій духовці до 190-200 градусів. У духовку бажано поставити ємність з водою.

Готова паляниця має рум'яний колір і, якщо по ній постукати – видає глухий звук.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як і де можна" підтягнути "свою українську, щоб не було проблем зі словом"паляниця".

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