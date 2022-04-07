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Испания присоединилась к "флешмобу" с указанием направления русскому кораблю: эпичное видео

В Испании российский танкер отправили по известному назначению (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Испании российскому кораблю отказали в дозаправке и отправили по знаменитому пути следования. Европейские порты не поддерживают проход российских кораблей в сторону Средиземного моря.

Эпичное видео с диалогом испанских моряков и моряков российского танкера разместил на своей странице народный депутат Ярослав Железняк.

"В отличие от слабых санкций ЕС, по русским танкерам неплохо работают самосанкции. Когда дозаправщики отказываются обслуживать корабли с РФ и не дают им пройти европейские порты в Средиземном море. Вот хорошее видео ответа от Испании", - написал Железняк.

На виде слышно, как работники испанского порта отказывают российскому танкеру в дозаправке, а в конце диалога повторяют знаменитую фразу о том, куда следует направиться российскому кораблю. На английском языке.

Напомним, автор знаменитой фразы о российском корабле – пограничник Украины с острова Змеиный Роман Грибов. Атака на остров началась 24 февраля и Роман попал в плен. Однако после обмена военнопленными Грибов вернулся домой.

Его знаменитая фраза "Русский военный корабль, иди *уй!" уже даже попала в энциклопедии.

Флешмоб с "русским военным кораблем" также подхватили другие страны. В конце февраля появился ролик с моряками грузинского балкера, которые отказались помочь российскому судну топливом и предложили экипажу использовать весла. А также употребили знаменитую крылатую фразу.

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