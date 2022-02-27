"Заканчивается топливо - используйте весла": Грузия отказала в помощи кораблю РФ
Фото: Грузия отказалась помогать кораблю России у которого закончилось топливо (кадр из видео)
Грузинский балкер отказался заправлять российское судно топливом. Предложил экипажу грести веслами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.
Во время разговора, когда капитан грузинского балкера узнал о том, что с ним связались русские, он им ответил: "русский корабль, иди *****".
Экипаж российского корабля, со своей стороны, предложил обойтись без политики, поскольку у них заканчивается топливо. В ответ агрессору предложили использовать весла.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера в Черниговской области украинские защитники захватили несколько танков российских военных.
Между тем Европейских союз запретил российским самолетам входить в свое воздушное пространство.