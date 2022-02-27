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"Заканчивается топливо - используйте весла": Грузия отказала в помощи кораблю РФ

Новина українською →
Воскресенье 27 февраля 2022 19:24
"Заканчивается топливо - используйте весла": Грузия отказала в помощи кораблю РФ Фото: Грузия отказалась помогать кораблю России у которого закончилось топливо (кадр из видео)
Автор: Сергей Пышкин

Грузинский балкер отказался заправлять российское судно топливом. Предложил экипажу грести веслами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.

Во время разговора, когда капитан грузинского балкера узнал о том, что с ним связались русские, он им ответил: "русский корабль, иди *****".

Экипаж российского корабля, со своей стороны, предложил обойтись без политики, поскольку у них заканчивается топливо. В ответ агрессору предложили использовать весла.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера в Черниговской области украинские защитники захватили несколько танков российских военных.

Между тем Европейских союз запретил российским самолетам входить в свое воздушное пространство.

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