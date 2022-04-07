RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Іспанія приєдналася до "флешмобу" з зазначенням напрямку російському кораблю: епічне відео

В Іспанії російський танкер відправили за відомим призначенням (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Іспанії російському кораблю відмовили в дозаправці та відправили по знаменитому шляху прямування. Європейські порти не підтримують прохід російських кораблів у бік Середземного моря.

Епічне відео з діалогом іспанських моряків і моряків російського танкера розмістив на своїй сторінці народний депутат Ярослав Железняк.

"На відміну від слабких санкцій ЄС, по російських танкерах непогано працюють самосанкції. Коли дозаправники відмовляються обслуговувати кораблі з РФ і не дають їм пройти європейські порти в Середземному морі. Ось гарне відео відповіді від Іспанії", - написав Железняк.

На вигляді чутно, як працівники іспанського порту відмовляють російському танкеру в дозаправці, а в кінці діалогу повторюють знамениту фразу про те, куди слід попрямувати російському кораблю. Англійською мовою.

Нагадавши, автор знаменитої фрази про російський корабель - прикордонник України з острова Зміїний Роман Грибов. Атака на острів почалася 24 лютого і Роман потрапив у полон. Однак після обміну військовополоненими Грибов повернувся додому.

Його знаменита фраза "російський військовий корабель, йди * уй!"вже навіть потрапила в енциклопедії.

Флешмоб з "російським військовим кораблем" також підхопили інші країни. В кінці лютого з'явився ролик з моряками грузинського балкера, які відмовилися допомогти російському судну паливом і запропонували екіпажу використовувати весла. А також вжили знамениту крилату фразу.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
корабльрусский