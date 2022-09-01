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В Испании из-за сильной засухи всплыл еще один Стоунхендж и древняя церковь (фото)

В Испании на поверхность вышли доисторические сооружения (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Испании из-за сильной засухи и падения уровня воды на поверхность вышли древние сооружения - огромный мегалитический комплекс и древняя церковь. Комплекс собой представляет круг с камнями, который еще называют "испанским Стоунхенджем".

Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщает министерство окружающей среды Испании, длительная засуха привела к рекордному уровню воды в резервуарах водохранилища Вальдеканьяс. Сейчас резервуары, которые снабжают водой город и фермы, заполнены едва на 36%. Это лето стало самым засушливым за почти 1000 лет.

Засуха привела к тому, в западной части испанского региона Эстремадур на поверхность из-под воды вышел целый остров. На нем расположен доисторический каменный круг.

Впервые этот каменный круг из мегалитических камней был обнаружен еще в 1926 году. Археологи назвали его "испанский Стоунхендж". Это самая большая и самая разнообразная коллекция стоячих камней, которая сгруппирована вместе на Пиренейском полуострове.

Фото: Getty Images

В 1963 году местность была полностью затоплена из-за нового водохранилища, и древние сооружения ушли глубоко под воду.

Официальное название - Дольмен Гуадальпераль. Дата появления, по мнению археологов - 5000 лет до нашей эры. Кто и зачем их построил - данных нет. Но есть версия, что этот исторический памятник - кладбище и камни представляют могилы.

Сейчас к испанскому Стоунхенджу начали съезжаться туристы. Добраться до острова можно только на лодках.

Камни начали быстро разрушаться, так как стали пористыми и быстро трескаются. В Испании даже собрали подписи к петиции за то, чтобы перенести их в другое место и сохранить.

Фото: Getty Images

Еще одна находка вышла из-под воды в северо-восточном регионе Каталонии. Из-за засухи стали видны руины церкви XI века в селе Санта-Рома-де-Сау. В 1960-х годах руины были полностью затоплены водой во время постройки плотины.

За последние несколько десятилетий можно было увидеть летом только колокольню этой церкви. А сейчас все сооружение полностью вышло на поверхность.

Фото: Getty Images

Кстати, ранее мы писали о том, что ученые показали затерянный город на дне океана.

А еще рассказывали о том, что ученые "оживили" лицо дочери Ярослава Осмомысла.

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