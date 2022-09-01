В Іспанії через сильну посуху сплив ще один Стоунхендж і стародавня церква (фото)

Як повідомляє Міністерство навколишнього середовища Іспанії, тривала посуха призвела до рекордного рівня води в резервуарах водосховища Вальдеканьяс. Зараз резервуари, які постачають водою місто і ферми, заповнені ледь на 36%. Це літо стало найбільш посушливим за майже 1000 років.

Посуха призвела до того, в західній частині іспанського регіону Естремадур на поверхню з-під води вийшов цілий острів. На ньому розташований доісторичний кам'яний круг.

Вперше цей кам'яний круг з мегалітичних каменів був виявлений ще в 1926 році. Археологи назвали його "іспанський Стоунхендж". Це найбільша і найрізноманітніша колекція стоячих каменів, яка згрупована разом на Піренейському півострові.

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У 1963 році місцевість була повністю затоплена через нове водосховище, і стародавні споруди пішли глибоко під воду.

Офіційна назва - Дольмен Гуадальпераль. Дата появи, на думку археологів - 5000 років до нашої ери. Хто і навіщо їх побудував - даних немає. Але є версія, що цей історичний пам'ятник - кладовище і камені представляють могили.

Зараз до іспанського Стоунхенджу почали з'їжджатися туристи. Дістатися до острова можна тільки на човнах.

Камені почали швидко руйнуватися, бо стали пористими й швидко тріскаються. В Іспанії навіть зібрали підписи до петиції за те, щоб перенести їх в інше місце і зберегти.

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Ще одна знахідка вийшла з-під води в північно-східному регіоні Каталонії. Через посуху стали видні Руїни церкви XI століття в селі Санта-Рома-де-Сау. У 1960-х роках руїни були повністю затоплені водою під час побудови греблі.

За останні кілька десятиліть можна було побачити влітку тільки дзвіницю цієї церкви. А зараз вся споруда повністю вийшла на поверхню.

Фото: Getty Images