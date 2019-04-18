Юрист рассказал, когда выборы могут признать недействительными

Фото: Выборы президента Украины (РБК-Украина)

Выборы президента Украины могут признать недействительными на отдельных участках из-за нарушений, напоминает Станислав Куценко

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Второй тур выборов президента состоится в воскресенье 21 апреля. На пост главы государства претендуют два кандидата – Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко.

Есть факторы, которые могут признать выборы недействительными на отдельных избирательных участках. Об этом в эфире телеканала "Наш" рассказал глава столичной юстиции Станислав Куценко.

По словам юриста, если будет совокупность таких факторов, то это может дать кому-то из кандидатов основания для обжалования результатов выборов.

"Я хотел бы обратить внимание на аспект, связанный с протоколами. Именно они могут потом быть основанием для признания результатов выборов недействительными на конкретном участке", - заявил Станислав Куценко.

"Если не будут составлены правильно, протоколы, например, Центральная избирательная комиссия посчитает электронные версии, и будут одни результаты выборов, затем, когда получат протоколы с мокрыми печатями, и они будут неправильно заполнены, это может быть основанием для того, чтобы признать протокол недействительным, и мы будем иметь значительное искривление ситуации с волеизъявлением. Это является проблемой", - пояснил он.

Фото: Выборы президента Украины 2019 (коллаж РБК-Украина)

По словам ведущей телепрограммы, во время первого тура выборов украинцы слышали о фальсификациях, которые время от времени происходили на избирательных участках в различных регионах Украины. На это глава столичной юстиции ответил, уточнив информацию об участковых избирательных комиссиях.

"Я считаю, что будет большая проблема как раз с членами участковых избирательных комиссий там, где они будут поспешно приглашены и поспешно сформирован состав комиссии. Скорее всего, не будут придерживаться процедуры, и мы получим больше жалоб от международных наблюдателей, от членов УИК или просто от избирателей о том, что процедуры не соблюдались", - подчеркнул Станислав Куценко.

По его словам, скорее всего, полиция это будет фиксировать, и совокупность подобных факторов может стать основанием для того, чтобы один из кандидатов обжаловал потом результаты выборов.

Напомним, ранее адвокат рассказал о том, что будет, когда кто-то один из кандидатов в президенты Украины не появится на дебатах.

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