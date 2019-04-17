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Теледебаты Зеленского и Порошенко: что нужно знать (инфографика)

STYLERВыборы 2019    17.04.2019 - 22:26
Теледебаты Зеленского и Порошенко: что нужно знать (инфографика)
Дебаты Зеленского и Порошенко (фото: коллаж РБК-Украина)

Дебаты между двумя кандидатами в президенты должны состояться послезавтра

Дебаты Зеленского и Порошенко запланированы на пятницу, 19 апреля. Центр демократии и верховенства права CEDEM подготовил инфографику в которой указаны 10 основных пунктов по дебатам между двумя кандидатами.

Подчеркивается, что кандидаты в президенты должны лично принимать участие в дебатах и не допускаются доверительные лица или представители кандидатов.

Дебаты проходят за средства госбюджета. Один час теледебатов обходиться стране в 6 миллионов гривен. Дебаты должны состояться 19 апреля с 20:00 до 21:00.

Прямой эфир будут транслировать UA:Перший и UA:Українське радіо. При этом другие каналы могут вести трансляцию бесплатно.

Кто из кандидатов выступит первым, решит жеребьевка, которую проведут за 10 минут до прямого эфира.

Теледебаты Зеленского и Порошенко: что нужно знать (инфографика)

Дебаты Зеленского и Порошенко (инфографика: facebook.com/PBCUkraine)

Формат теледебатов будет следующий: 5 минут максимум дается кандидатам на вступительное слово. При этом время самой дискуссии составит 36 минут. В завершении каждый кандидат имеет право высказаться, но это не должно занять более 5 минут. Реплики кандидатов составляют не больше 30 секунд.

Формат дискуссии предусматривает, кандидаты могут задать друг другу 4-5 вопросов, каждый из которых не должен превышать 1 минуту. При этом на ответ отводится 3 минуты времени.

Если на дебатах будет присутствовать только один из кандидатов, то все эфирное время предоставляется ему для проведения предвыборной агитации.

В Общественном также отметили, что если кандидаты хотят, кроме теледебатов, провести дебаты на стадионе, то это их право. Закон этого не запрещает.

"Однако готовность политиков приходить в эфир независимого СМИ - это индикатор политической зрелости и уважения к гражданскому обществу, уважения к закону", - отметили в Общественном.

Напомним, что жена Владимира Зеленского Елена Зеленская рассказала о дебатах мужа с Порошенко. Она считает, что ее муж может противостоять Петру Порошенко.

Ранее сообщалось о том, что появилась пошаговая инструкция, как попасть на дебаты Зеленского и Порошенко.

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