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Юрист розповів, коли вибори можуть визнати недійсними

STYLERЖиття    18.04.2019 - 15:11
Юрист розповів, коли вибори можуть визнати недійсними
Фото: Вибори президента України (РБК-Україна)

Вибори президента України можуть визнати недійсними на окремих дільницях через порушення, нагадує Станіслав Куценко

Вибори президента України пройшли 31 березня. Другий тур виборів президента відбудеться у неділю 21 квітня. На пост глави держави претендують два кандидати – Володимир Зеленський та чинний президент України Петро Порошенко.

Є фактори, які можуть визнати вибори недійсними на окремих виборчих дільницях. Про це в ефірі телеканалу "Наш" розповів очільник столичної юстиції Станіслав Куценко.

За словами юриста, якщо буде сукупність таких факторів, то це може дати комусь із кандидатів підстави для оскарження результатів виборів.

"Я хотів би звернути увагу на аспект, пов'язаний із протоколами. Саме вони можуть потім бути підставою для визнання результатів виборів недійсними на конкретній дільниці", - заявив Станіслав Куценко.

"Якщо не будуть складені правильно протоколи, наприклад, Центральна виборча комісія порахує електронні версії, і будуть одні результати виборів, потім, коли отримають протоколи з мокрими печатками, і вони будуть неправильно заповнені, це може бути підставою для того, щоб визнати протокол недійсним, і ми будемо мати значне викривлення ситуації з волевиявленням. Це є проблемою", - пояснив він.

Юрист розповів, коли вибори можуть визнати недійснимиФото: Вибори президента України 2019 (колаж РБК-Україна)

За словами ведучої телепрограми, під час першого туру виборів українці чули про фальсифікації, які час від часу ставалися на виборчих дільницях в різних регіонах України. На це очільник столичної юстиції відповів, уточнивши інформацію про дільничні виборчі комісії.

"Я вважаю, що буде велика проблема якраз із членами дільничних виборчих комісій там, де вони будуть поспіхом запрошені і буде поспішно сформований склад комісії. Скоріше за все, не будуть дотримуватися процедури, і ми матимемо більше скарг від міжнародних спостерігачів, від членів ДВК або просто від виборців про те, що процедури не дотримувалися", - підкреслив Станіслав Куценко.

За його словами, скоріше за все, поліція це буде фіксувати, і сукупність подібних факторів може стати підставою для того, щоб один з кандидатів оскаржував потім результати виборів.

Нагадаємо, раніше адвокат розповів про те, що буде, коли хтось один із кандидатів у президенти України не з'явиться на дебатах.

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