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Ишак, подонки и миньоны России: появилось видео громкого скандала в Раде

STYLERЖизнь    13.11.2019 - 13:29
Ишак, подонки и миньоны России: появилось видео громкого скандала в Раде
В Раде поскандалили из-за закона о продаже земли (фото: РБК-Украина)

В Верховной Раде звучали звуковые сигналы и крики "Ганьба!"

В Верховной Раде серьезно поскандалили из-за земельной реформы. Важное историческое решение о возможности продажи земли в Украине начали обсуждать в среду, 13 ноября, под крики "Ганьба!".

В парламенте нардепы от Оппозиционной партии "За життя" включали звуковой сигнал, чтобы сорвать заседание, а депутат от "Слуги народа" Никита Потураев очень эмоционально выступал с трибуны, называя представителей фракции ОПЗЖ "путінськими посіпаками".

По словам Потураева, закон о продаже рынка земли навеки похоронит коммунистическое прошлое. При этом он назвал нардепов от ОПЗЖ потомками палачей миллионов украинцев - Ягоды, Ежова, Берии.

"Вот они! Миньоны России, которая устроила Голодомор и хотела убить всех украинцев. Они снова пытаются лишить украинцев земли", - с надрывом произносил свою речь Потураев.

В Раде поскандалили из-за закона о продаже земли (видео: YouTube/ТСН)

Позже выступление на трибуне продолжил Дмитрий Костюк из "Слуги народа", который обвинил в том, что в зале сидят "настоящие патриоты" и "защитники украинского села" - Рабинович, Бойко, Тимошенко. При этом нардеп назвал Рабиновича гражданином Израиля.

Вадим Рабинович ответил репликой с места, назвав Костюка "ишаком" и "подонком", уточнив, что у него только одно гражданство - украинское.

"Уважаемые друзья и этот ишак, который выступал. У меня только одно гражданство, подонок. Гражданство Украины. А ты ишак, который продает землю", - выкрикнул Рабинович.

В Раде поскандалили из-за закона о продаже земли (видео: YouTube/ТСН)

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