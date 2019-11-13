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Віслюк, покидьки і міньйони Росії: з'явилося відео гучного скандалу в Раді

STYLERЖиття    13.11.2019 - 13:29
Віслюк, покидьки і міньйони Росії: з'явилося відео гучного скандалу в Раді
У Раді поскандалили через закон про продаж землі (фото: РБК-Україна)

У Верховній Раді звучали звукові сигнали і крики "Ганьба!"

У Верховній Раді серйозно поскандалили через земельну реформу. Важливе історичне рішення про можливість продажу землі в Україні почали обговорювати в середу, 13 листопада, під крики "Ганьба!".

У парламенті нардепи від Опозиційної партії "За життя" включали звуковий сигнал, щоб зірвати засідання, а депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв дуже емоційно виступав з трибуни, називаючи представників фракції ОПЗЖ "путінськими посіпаками".

За словами Потураєва, закон про продаж ринку землі навіки поховає комуністичне минуле. При цьому він назвав нардепів від ОПЗЖ нащадками катів мільйонів українців - Ягоди, Єжова, Берії.

"Ось вони! Міньйони Росії, яка влаштувала Голодомор і хотіла вбити всіх українців. Вони знову намагаються позбавити українців землі", - з надривом виголошував свою промову Потураєв.

У Раді поскандалили через закон про продаж землі (відео: YouTube/ТСН)

Пізніше виступ на трибуні продовжив Дмитро Костюк з "Слуги народу", який звинуватив у тому, що в залі сидять "справжні патріоти" і "захисники українського села" - Рабинович, Бойко, Тимошенко. При цьому нардеп назвав Рабиновича громадянином Ізраїлю.

Вадим Рабинович відповів реплікою з місця, назвавши Костюка "віслюком" і "покидьком", уточнивши, що в нього тільки одне громадянство - українське.

"Шановні друзі і цей віслюк, який виступав. У мене тільки одне громадянство, покидьок. Громадянство України. А ти віслюк, який продає землю", - сказав Рабинович.

У Раді поскандалили через закон про продаж землі (відео: YouTube/ТСН)

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