В Ирпене в результате обстрелов загорелись три дома: в подвалах могут быть люди

В городе Ирпень Киевской области в результате обстрела загорелись три жилых дома.
Об этом сообщает ГСЧС Украина.
Так, 27 февраля в 12:21 на улице Озерная в результате обстрелов произошло возгорание трех частных жилых домов.
По предварительной информации в подвалах могут укрываться люди.
ГСЧС Украины привлекло 5 человек и 1 единицу техники для спасения.
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