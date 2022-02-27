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В Ирпене в результате обстрелов загорелись три дома: в подвалах могут быть люди

Автор: Татьяна Самарук

В городе Ирпень Киевской области в результате обстрела загорелись три жилых дома.

Об этом сообщает ГСЧС Украина.

Так, 27 февраля в 12:21 на улице Озерная в результате обстрелов произошло возгорание трех частных жилых домов.

По предварительной информации в подвалах могут укрываться люди.

ГСЧС Украины привлекло 5 человек и 1 единицу техники для спасения.

Ранее мы сообщали, что под Сумами российские танки расстреляли автобус с гражданскими.

Также мы писали, что российская крылатая ракета уничтожила автосалон BMW в Николаеве.

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Ирпень