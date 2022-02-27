Российская крылатая ракета уничтожила автосалон BMW в Николаеве

Официальный дилерский центр «BMW Николаев Бавария Юг» существенно поврежден попаданием российской ракеты. Персонала в момент взрыва на рабочих местах не было.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Елизаветы Кутовой, менеджера по коммуникациям BMW Украина.

От мощного взрыва на территории дилерского центра баварского автопроизводителя образовалась воронка глубиной несколько метров. Взрывной волной существенно поврежден фасад здания, разбиты все окна, роллетные ворота разворочены. По предварительной информации, в момент атаки в автосалоне никто не находился, потому о пострадавших и жертвах взрыва не сообщается.

Напомним, что иностранные компании массово отказываются от поставок автомобилей в Россию. Речь идет о десятках тысяч машин.