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Российская крылатая ракета уничтожила автосалон BMW в Николаеве

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Воскресенье 27 февраля 2022 11:41
Российская крылатая ракета уничтожила автосалон BMW в Николаеве BMW Николаев Бавария Юг (Фото: bmw.ua)
Автор: Константин Широкун

Официальный дилерский центр «BMW Николаев Бавария Юг» существенно поврежден попаданием российской ракеты. Персонала в момент взрыва на рабочих местах не было.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Елизаветы Кутовой, менеджера по коммуникациям BMW Украина.

От мощного взрыва на территории дилерского центра баварского автопроизводителя образовалась воронка глубиной несколько метров. Взрывной волной существенно поврежден фасад здания, разбиты все окна, роллетные ворота разворочены. По предварительной информации, в момент атаки в автосалоне никто не находился, потому о пострадавших и жертвах взрыва не сообщается.

Российская крылатая ракета уничтожила автосалон BMW в НиколаевеНапомним, что иностранные компании массово отказываются от поставок автомобилей в Россию. Речь идет о десятках тысяч машин.

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