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В Ірпені внаслідок обстрілів загорілися три будинки: у підвалах можуть бути люди

Автор: Тетяна Самарук

У місті Ірпінь Київської області внаслідок обстрілу загорілись три житлових будинки.

Про це повідомляє ДСНС Україна.

Так, 27 лютого о 12:21 на вулиці Озерна внаслідок обстрілів сталося загорання трьох приватних житлових будинків.

За попередньою інформацією в підвалах можуть укриватися люди.

ДСНС України залучило 5 осіб та 1 одиницю техніки для порятунку.

Раніше ми повідомляли, що під Сумами російські танки розстріляли автобус з цивільними.

Також ми писали, що російська крилата ракета знищила автосалон BMW в Миколаєві.

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Ирпень