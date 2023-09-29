Ірма Вітовська: Будь-який провал у фільмі про війну гратиме Росії на руку

Чому фільми про Маріуполь і Бучу не на часі

"Має бути мораторій до сторінок, які стосуються геноциду, масових вбивств. До цих тем не підходити взагалі. Це має бути дуже високопрофесійна команда, яка має експертну думку більшості тих кінематографістів, які мають право відкрити рот в цій країні. Ті, хто зможуть це зробити, не робитимуть це так швидко, тим більше зараз. Я думаю, що вони тільки збирають документи, знаходяться в дослідницькій роботі", - розповіла Вітовська.

Актриса навела до прикладу історії зі світового кіно, коли за висвітлення геноциду євреїв режисери змогли взятися лише через 20 років після закінчення Другої світової війни.

"Роман Поланський відмовився від "Списку Шиндлера", тому що його мати загинула в гетто, і він не зміг робити цю картину. І тільки потім проспівав свого "Піаніста". І Спілберг теж мав довгий шлях і посивів з цим фільмом, досліджуючи це все", - пояснила Ірма.

Вона наголошує, що будь-які фільми зараз про Бучу та Маріуполь, окрім документальних можуть зіграти ворогу на руку.

Чому такі фільми можуть зіграти ворогу на руку

"Я дуже боюся, що хайп на таких сторінках відкриває можливість отримати ресурс. Найстрашніше, це коли такі фільми грають на руку ворогу. Росіяни зняли свого "Свидетеля", і він провалився в прокаті. Не треба грати з ними в дурня на цьому полі, тому що наша сильна сторона - це документальна фіксація, документальне кіно, коли говорять очевидці", - додала актриса.

При цьому Вітовська вважає, що при створенні таких фільмів мають бути професійні консультанти.

"Щоб якісно зняти це, потрібен надзвичайно потужний кошторис. У нас його нема. А ще треба надзвичайно талановита професійна група. Яка не буде знімати так швидко, для неї це велика й амбітна робота, робота честі і сумління. Провал в цій темі, будь-який недолік буде грати на руку в інформаційній війні Росії - що це все постановка. Ми тоді плутаємо західного громадянина - де реальні кадри, а де постановочні. Робити мелодраму з геноциду - це взагалі злочин", - пояснила Ірма.