"Єдиний мій гріх". Ірма Вітовська зізналась, про яку роль найбільше шкодує у своїй кар'єрі

Ірму Вітовську заслужено називають найяскравішою актрисою сучасного театру і кіно. За свої тріумфальні ролі баби Прісі у фільмі "Брама" та Галини Ротт у стрічці "Мої думки тихі" вона отримала найвищі кіногороди "Золоту дзиґу" і "Кіноколо". Але попри це у кар'єрі актриси є роль, яку вона називає помилкою...

Про яку роль шкодує актриса

"Після Майдану єдиним своїм несвідомим гріхом вважаю "Останній москаль", знятий у 2015-му році. Я не читала сценарій повністю, а тільки свої сцени, які були прив'язані локально до одного виконавця, і мене вони не злякали. Це була моя помилка", - розповіла Ірма.

Вітовська також додала, що вона пішла після першого проєкту й не погодилась на зйомки у продовженні серіалу.

"На той час на каналі сиділа команда, яка озвучила на інші проєкти, що я наказана за цей вчинок. Тоді на телебаченні культивувалися такі речі. Якщо ви не виконуєте якусь програму, ви можете бути в репресії - вас не будуть знімати всі продукти цього каналу", - додала актриса.

Також Вітовська наголосила, що зараз би не погодилась на будь-які комедійні ролі.

"Я зараз відмовляюся від всіх комедій, тому що не бачу внутрішнього відголоску, що я готова грати цей матеріал. Я чесна акторка, я ніколи не йшла грати, якщо мені дуже щось не хочеться", - розповіла актриса.

Яку роль Ірма вважає найкращою

"Хороша, надскладна і важлива для мене залишається роль баби Прісі в "Брамі" тому, що вона вічна. І це тема дуже важлива для нас. А найкраща моя робота - попереду", - розповіла Вітовська.

При цьому актриса зазначила, що у неї був 15-річний період простою у кар'єрі, бо тоді не знімали українського кіно.

"У найкращий мій продуктивний час, коли я була дуже гарна, в мене не було кіно, тому що політично воно було не потрібне. Ми були окуповані інформаційно. І зараз я звертаюся до всіх студентів, щоб завжди були активні на виборах. В 1994 році я забила болт на вибори, і прийшли комуністи в парламент. Це відповідь на те, чому в мене не було кіно. Не дозволяйте заходити у владу тим, хто буде вирішувати вашу професійну мрію", - заявила Ірма.

Також вона додала, що війна вимушено призупинила розвиток кар'єри багатьох нових акторів.

"Зараз в мене болить серце, що війна робить стоп-паузу у кар'єрі багатьох молодих акторів. Так, через війну вони стануть кращими, об'ємнішими, злішими, динамічнішими акторами, але вік не стоїть на місці. І мені оце дуже болить", - поділилась актриса.