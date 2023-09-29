Ирма Витовская: Любой провал в фильме о войне будет играть России на руку

Почему фильмы о Мариуполе и Буче не "на часі"

"Должен быть мораторий к страницам, касающимся геноцида, массовым убийствам. К этим темам не подходить вообще. Это должна быть очень высокопрофессиональная команда, которая имеет экспертное мнение большинства тех кинематографистов, которые имеют право открыть рот в этой стране. Те, кто смогут это сделать, не будут это делать так быстро, тем более сейчас. Я думаю, что они только собирают документы, находятся в исследовательской работе", - рассказала Витовская.

Актриса привела в пример истории из мирового кино, когда за освещение геноцида евреев режиссеры смогли взяться только через 20 лет после окончания Второй мировой войны.

"Роман Полански отказался от "Списка Шиндлера", потому что его мать погибла в гетто, и он не смог делать эту картину. И только потом пропел своего "Пианиста". И Спилберг тоже имел долгий путь и поседел с этим фильмом, исследуя это все" , - объяснила Ирма.

Она отмечает, что любые фильмы сейчас о Буче и Мариуполе, кроме документальных, могут сыграть врагу на руку.

Почему такие фильмы могут сыграть врагу на руку

"Я очень боюсь, что хайп на таких страницах открывает возможность получить ресурс. Самое страшное, это когда такие фильмы играют на руку врагу. Россияне сняли своего "Свидетеля", и он провалился в прокате. Не надо играть с ними в дурака на этом поле, потому что наша сильная сторона - это документальная фиксация, документальное кино, когда говорят очевидцы", - добавила актриса.

При этом Витовская считает, что при создании подобных фильмов должны быть профессиональные консультанты.

"Чтобы качественно снять это, нужен чрезвычайно мощный бюджет. У нас его нет. А еще нужна чрезвычайно талантливая профессиональная группа. Которая не будет снимать так быстро, для нее это большая и амбициозная работа, работа чести и совести. Провал в этой теме, любой недостаток будет играть на руку в информационной войне России - что это все постановка. Мы тогда путаем западного гражданина - где реальные кадры, а где постановочные кадры. Делать мелодраму с геноцида - это вообще преступление", - объяснила Ирма.