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Ірина Горова зізналася, ким її донька працює за кордоном: "Дуже добре розмовляє англійською"

Ірина Горова з донькою (Фото: instagram.com/gorovaya_irina)
Автор: Любов Блажко

Від першого шлюбу з Юрієм Горовим Ірина Горова має доньку Наталію, і відома продюсерка зізналася, ким працює дівчина за кордоном.

Що сказала з цього приводу колишня обраниця Потапа, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її коментар для "Сніданку з 1+1".

Деталі

Так, 26-річна Наталя наразі мешкає за межами України. Дівчина кілька років працювала у команді Ірини, тому добре знає сферу шоубізнесу. Проте наразі вона змінила професійний напрямок.

За словами Ірини, її донька добре знає англійську, а тому працює у міжнародній IT-компанії менеджером з піару та комунікацій.

"Вона дуже добре розмовляє англійською та класно комунікує. Пройшла шоубізнес, і це допомагає. Вона менеджер, піар та комунікацій, у міжнародній IT-компанії. Вона постійно приїжджає. У нас дуже тісний зв'язок", - поділилася Горова.

Ірина з донькою Наталею (Фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Окрім того, знаменита продюсерка також розповіла і про 16-річного сина Андрія від шлюбу з Потапом. Хлопець у період повномасштабної війни продовжує навчання в Україні.

Як зазначила його мама, він дуже змінився та став дорослим. Одне з його палких захоплень - баскетбол.

"Він дуже змінився. Раніше він не хотів до школи ходити, але зараз… такий широкий вільний погляд. Андрій класно навчається. Він дуже високий, напевно, вищий за батька. Він грає в баскетбол професійно та досягає успіху", - зазначила Ірина.

Горова з сином Андрієм (Фото: instagram.com/gorovaya_irina) 

Нагадаємо, першим чоловіком Ірини Горової був Юрій Горовий, з яким вони згодом розлучилися.

Другим обранцем жінки став продюсер і репер Олексій Потапенко, у шлюбі з яким у них народився син Андрій. Після багаторічного шлюбу пара розірвала стосунки.

Пізніше Потап одружився вдруге - зі своєю колегою по сцені Настею Каменських. Що стосується Горової, то вона після розлучень не надто активно коментує тему з особистого життя.

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