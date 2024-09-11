Ирина Горовая призналась, кем ее дочь работает за границей: "Очень хорошо говорит на английском"

Детали

Так, 26-летняя Наталья живет за пределами Украины. Девушка несколько лет работала в команде Ирины, потому хорошо знает сферу шоу-бизнеса. Однако сейчас она изменила свое профессиональное направление.

По словам Ирины, ее дочь хорошо знает английский, а потому работает в международной IT-компании менеджером по пиару и коммуникациям.

"Она очень хорошо говорит на английском и классно коммуникирует. Прошла шоу-бизнес, и это помогает. Она менеджер, пиар и коммуникации, в международной IT-компании. Она постоянно приезжает. У нас очень тесная связь", - поделилась Горовая.

Ирина с дочерью Натальей (Фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Кроме того, знаменитая продюсерша также рассказала и о 16-летнем сыне Андрее от брака с Потапом. Парень в период полномасштабной войны продолжает обучение в Украине.

Как отметила его мама, он сильно изменился и стал взрослым. Одно из его пылких увлечений - баскетбол.

"Он очень изменился. Раньше он не хотел в школу ходить, но сейчас… такой широкий свободный взгляд. Андрей классно учится. Он очень высокий, наверное, выше отца. Он играет в баскетбол профессионально и добивается успеха", - отметила Ирина.

Горовая с сыном Андреем (Фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Напомним, первым мужем Ирины Горовой был Юрий Горовой, с которым они впоследствии расстались.

Вторым избранником женщины стал продюсер и рэпер Алексей Потапенко, в браке с которым у них родился сын Андрей. После многолетнего брака пара разорвала отношения.

Позже Потап женился во второй раз - на своей коллеге по сцене Насте Каменских. Что касается Горовой, то после разводов она не слишком активно комментирует тему из личной жизни.