Ирина Горовая призналась, кем ее дочь работает за границей: "Очень хорошо говорит на английском"

От первого брака с Юрием Горовым у Ирины Горовой есть дочь Наталья, и известная продюсерша призналась, кем работает девушка за границей.
Что сказала на этот счет бывшая избранница Потапа, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее комментарий для "Сніданку з 1+1".
Так, 26-летняя Наталья живет за пределами Украины. Девушка несколько лет работала в команде Ирины, потому хорошо знает сферу шоу-бизнеса. Однако сейчас она изменила свое профессиональное направление.
По словам Ирины, ее дочь хорошо знает английский, а потому работает в международной IT-компании менеджером по пиару и коммуникациям.
"Она очень хорошо говорит на английском и классно коммуникирует. Прошла шоу-бизнес, и это помогает. Она менеджер, пиар и коммуникации, в международной IT-компании. Она постоянно приезжает. У нас очень тесная связь", - поделилась Горовая.
Кроме того, знаменитая продюсерша также рассказала и о 16-летнем сыне Андрее от брака с Потапом. Парень в период полномасштабной войны продолжает обучение в Украине.
Как отметила его мама, он сильно изменился и стал взрослым. Одно из его пылких увлечений - баскетбол.
"Он очень изменился. Раньше он не хотел в школу ходить, но сейчас… такой широкий свободный взгляд. Андрей классно учится. Он очень высокий, наверное, выше отца. Он играет в баскетбол профессионально и добивается успеха", - отметила Ирина.
Напомним, первым мужем Ирины Горовой был Юрий Горовой, с которым они впоследствии расстались.
Вторым избранником женщины стал продюсер и рэпер Алексей Потапенко, в браке с которым у них родился сын Андрей. После многолетнего брака пара разорвала отношения.
Позже Потап женился во второй раз - на своей коллеге по сцене Насте Каменских. Что касается Горовой, то после разводов она не слишком активно комментирует тему из личной жизни.
Ранее бывшая жена Потапа назвала свои правила воспитания детей.
Также продюсерша отреагировала на слухи о том, что разорвала сотрудничество с Потапом из-за скандалов.