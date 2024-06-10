Ірина Горова відреагувала на чутки про те, що розірвала співпрацю з Потапом через скандали

Продюсерка лейблу POMITNI Ірина Горова прокоментувала чутки про те, що припинила партнерські стосунки з Потапом через його публічні скандали, щоб не зашкодити репутації її компанії.

Чому Горова припинила співпрацю з Потапом

Зі слів продюсерки, вони з репером підтримують спілкування як батьки спільного сина, але їхні погляди і цілі тепер абсолютно різні.

"Ми не працюємо з Потапом. Ми не перетинаємось у робочих моментах. Ми спілкуємось як батьки нашої дитини. Перевірити, хто у складі POMITNI, дуже просто, зараз відкрито реєстри. Я не приховуватиму щось. Тим більше, що наші погляди та цілі зовсім інші", - зазначила Ірина.

"У нього мета - просунутися на міжнародних ринках, у мене - залишитися тут і потім також просунутися на міжнародні ринки. Він працює з одними проєктами, я з іншими. Таке буває, що люди розходяться. Називати "шлейф"... Я не звертаю на це увагу, бо мені здається, що всі розуміють, що це його або піар-стратегія, або помилки", - додала вона.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Також Горова каже, що це життя Потапа і вона не може за нього відповідати. Однак якщо вона щось бачить, може йому написати: "Олексію, ну трохи інший контекст. Я тобі раджу щось інше зробити".

"Я хотіла б в принципі, щоб ми цю тему закрили. Якщо людина будує свою стратегію, розповідає про те, з якими артистами співпрацює, є допомога, благодійність, виступи, сенси, то слід за цим слідкувати", - сказала продюсерка.

Горова додала, що після початку повномасштабної війни у них із Потапом не залишилося спільних проєктів для розвитку, тому вони вирішили за взаємною згодою припинити співпрацю.

"Мені здається, що творча людина, яка створює щось на якомусь ринку, вона має відчувати, що відбувається, який контекст. Я залишилася в Україні, а Олексій, хто б там що не казав, ще до війни виїхав на відпочинок і там залишився. З кожним місяцем у нас розривався контекст", - зізналася зірка.

Ірина Горова (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Каже, що вони не розуміли, що їх тепер поєднує. Виконавець почав займатися більше Настею, а Ірина залишилася тут в Україні, і з Надею намагалися якось побудувати їхню нову історію.

Об'єднуючих сенсів, говорить знаменитість, проєктів та всього того, що робило колишнє подружжя, просто не залишилося.

"Ми через якийсь час сіли, відверто поговорили і домовилися, що все, що ми напрацювали до повномасштабної війни (каталог, музику), це спільна справа, а все, що ми зробили вже після повномасштабного вторгнення, залишилося мені. Тому що гроші, які вкладалися - вкладалися лише мною", - наголосила продюсерка.