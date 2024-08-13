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Колишня дружина Потапа назвала свої правила виховання дітей та замилувала спільними фото з ними

Вівторок 13 серпня 2024 21:50
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Колишня дружина Потапа назвала свої правила виховання дітей та замилувала спільними фото з ними Ірина Горова (Фото: instagram.com/gorovaya_irina)
Автор: Любов Блажко

Продюсерка та колишня дружина Потапа Ірина Горова поділилася у мережі теплими сімейними кадрами. Вона показала сина та доньку, а також озвучила свої методи щодо їх виховання.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості пише, що саме вона показала у своєму блозі.

Ірина Горова прокоментувала виховання нащадків

Так, зірка вітчизняного шоубізнесу розсекретила рекомендації, які використовує у вихованні.

"Бути другом для своєї дитини. З самого початку прагнути уникати дистанції, бути на "одній хвилі". Бути відвертою, готовою почути те, що може не сподобатися, але вміти стриматися та прийняти це", - написала вона.

"Відкриватися на нові захоплення своїх дітей. Вміти розмовляти на теми, які їх цікавлять. У тому числі на відверті та табуйовані суспільством", - також поділилася Ірина.

На опублікованих кадрах зірка постала з сином та донькою у різні моменти життя. Можна побачити, як вони спільно проводять час та розважаються.

Колишня дружина Потапа назвала свої правила виховання дітей та замилувала спільними фото з нимиКолишня дружина Потапа назвала свої правила виховання дітей та замилувала спільними фото з нимиКолишня дружина Потапа назвала свої правила виховання дітей та замилувала спільними фото з нимиКолишня дружина Потапа назвала свої правила виховання дітей та замилувала спільними фото з нимиГорова замилувала мережу сімейними кадрами (Фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Доньку Наталію Горова, як відомо, народила у своєму першому шлюбі з Юрієм Горовим.

Син Андрій з’явився у її законних стосунках з продюсером та репером Олексієм Потапенком. Ексзакохані розійшлися після 15 років сімейного життя: вони були одружені у період з 1999 по 2014 роки.

Колишня дружина Потапа назвала свої правила виховання дітей та замилувала спільними фото з нимиКолишня дружина Потапа назвала свої правила виховання дітей та замилувала спільними фото з нимиКолишня дружина Потапа назвала свої правила виховання дітей та замилувала спільними фото з нимиПродюсерка має двох дітей від двох шлюбів (Фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Після розлучення з Горовою Потап одружився вдруге - зі своєю колегою, співачкою Настею Каменських. Вони пішли під вінець у травні 2019 року.

Реакція мережі

Колеги та прихильники Ірина активно відреагували на її новий допис та не пошкодували теплих слів. Ось деякі з них:

  • "Ви неймовірні!"
  • "Гарні такі"
  • "Інструкція: як стати крутою мамою"
  • "Всім би таких мам, з якими можна бути ось так відвертими"
  • "Ви дуже класні".

До слова, Горова також є співзасновницею та Генеральною директоркою продюсерського центру Pomitni. У шоубізнес прийшла у 2009 році. До цього працювала у банківській сфері.

Тим часом Остапчук розсекретив ім’я свого майбутнього малюка.

А комік Андрій Лузан, який мобілізувався, розкритикував умови для військових.

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