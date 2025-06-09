Ирина Горовая показала взрослого сына от Потапа: на кого он похож
Продюсер и первая жена украинского репера Потапа Ирина Горовая показала их сына Андрея, которому в этом году исполнится 17 лет.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее публикацию в Instagram.
"Ma boy", - подписала она фото.
На снимке видно, что парень уже значительно выше, чем его мама.
Судя по всему, фото было сделано на вокзале перед поездкой.
Горовая с сыном (фото: instagram.com/gorovaya_irina)
Как отреагировали в сети
Фолловеры экс-жены Потапа тут же принялись комментировать ее публикацию. Многие отметили, что сын очень похож на Горовую:
- "Как же он вырос. Вы чудесные"
- "Вау!"
- "Уже взрослый. Красавец"
- "Какой взрослый"
- "Сын очень похож на вас"
- "Ого, как вырос быстро. Как быстро время летит"
- "Мамина копия"
- "Мамин сын".
Ирина Горовая показала сына от Потапа (фото: instagram.com/gorovaya_irina)
Какие отношения у Потапа с сыном
Несмотря на то, что репер практически не живет в Украине после начала полномасштабного вторжения, он поддерживает общение с сыном.
"Он принимает участие в воспитании Андрея. Они постоянно переписываются, звонят по телефону друг другу. Андрей часто приезжает на свои каникулы к отцу, они играют в баскетбол, - рассказывала в своем блоге Горовая.
"Я вам скажу так, что Алексей очень классный отец. Он Андрея очень правильно учит и подсказывает, что мужчина должен делать в своем взрослении", - подчеркнула она.
Отметим, что сын Потапа и Ирины Горовой Андрей занимается баскетболом в сборной SELFMADE U-17, созданной на базе киевской Детской баскетбольной академии.
Потап с сыном - архивное фото (фото: instagram.com/realpotap)
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