Ірина Федишин згадала загиблого на війні брата: щемливе відео

Минув рік, як співачка втратила рідну людину

34-річний брат знаменитості пішов з життя 10 лютого 2023 року у боях під Соледаром.

Відразу після початку повномасштабної війни чоловік став на захист своєї батьківщини.

Востаннє вокалістка бачилася з родичем 25 січня 2023-го на своєму концерті у Трускавці.

З нагоди річниці трагедії Ірина розмістила у своєму блозі зворушливе відео-присвяту своєму брату.

У ролику, який супроводжувався щемливим віршем. є спільні світлини виконавиці з рідною людиною.

"Ромчику, Ромчику, кожний день у віконечку,

За тобою дивимся, де ти наше сонечко?

Скільки раз зозуля вже в гаях співає,

А тебе, мій брате, все чогось немає…

А як ми раділи всі родинним даром,

Впав ти наш соколику десь під Соледаром!

Тільки фотографії, мить життя ховають,

Ніби розуміємо, але всі чекають!

Ромчику, Ромчику – зацвіте калина,

В твоїм серці була завжди Україна!

Знаєш, дуже сумно і велика рана…

Кожен день чекає тебе вдома мама…

Скільки ще героїв впаде за нас в полі,

Щоби боронити подих долі-волі!

Всіх вас поіменно будем пам'ятати,

Хоч у сни, у пам'ять, прийди до нас брате!"

- написала вона.

Свій допис зірка завершила зізнанням. З’ясувалось, що тіло полеглого воїна досі не повернули. Тому поховати чоловіка родині не вдалося.