UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ірина Федишин згадала загиблого на війні брата: щемливе відео

Ірина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Ірина Федишин вшанувала пам'ять загиблого на війні двоюрідного брата Романа. Відповідні кадри з’явилися у соцмережах артистки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Минув рік, як співачка втратила рідну людину

34-річний брат знаменитості пішов з життя 10 лютого 2023 року у боях під Соледаром.

Відразу після початку повномасштабної війни чоловік став на захист своєї батьківщини. 

Востаннє вокалістка бачилася з родичем 25 січня 2023-го на своєму концерті у Трускавці.

З нагоди річниці трагедії Ірина розмістила у своєму блозі зворушливе відео-присвяту своєму брату.

У ролику, який супроводжувався щемливим віршем. є спільні світлини виконавиці з рідною людиною.

"Ромчику, Ромчику, кожний день у віконечку,
За тобою дивимся, де ти наше сонечко?
Скільки раз зозуля вже в гаях співає,
А тебе, мій брате, все чогось немає…

А як ми раділи всі родинним даром,
Впав ти наш соколику десь під Соледаром!
Тільки фотографії, мить життя ховають,
Ніби розуміємо, але всі чекають!

Ромчику, Ромчику – зацвіте калина,
В твоїм серці була завжди Україна!
Знаєш, дуже сумно і велика рана…
Кожен день чекає тебе вдома мама…

Скільки ще героїв впаде за нас в полі,
Щоби боронити подих долі-волі!
Всіх вас поіменно будем пам'ятати,
Хоч у сни, у пам'ять, прийди до нас брате!"
- написала вона.

Свій допис зірка завершила зізнанням. З’ясувалось, що тіло полеглого воїна досі не повернули. Тому поховати чоловіка родині не вдалося.

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова зворушила архівним фото з покійним батьком.

Також донька Кузьми Скрябіна вперше розкрила подробиці смерті бабусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина ФедишинВійна в УкраїніЗірки шоу-бізнесу