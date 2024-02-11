Ирина Федишин вспомнила погибшего на войне брата: щемящее видео

Украинская певица Ирина Федишин почтила память погибшего на войне двоюродного брата Романа. Соответствующие кадры появились в соцсетях артистки.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
34-летний брат знаменитости ушел из жизни 10 февраля 2023 года в боях под Соледаром.
Сразу после начала полномасштабной войны мужчина стал на защиту своей родины.
Последний раз вокалистка виделась с родственником 25 января 2023-го на своем концерте в Трускавце.
По случаю годовщины трагедии Ирина разместила в своем блоге трогательное видео-посвящение своему брату.
В ролике, который сопровождался щемящим стихом. есть совместные фотографии исполнительницы с родным человеком.
"Ромчику, Ромчику, кожний день у віконечку,
За тобою дивимся, де ти наше сонечко?
Скільки раз зозуля вже в гаях співає,
А тебе, мій брате, все чогось немає…
А як ми раділи всі родинним даром,
Впав ти наш соколику десь під Соледаром!
Тільки фотографії, мить життя ховають,
Ніби розуміємо, але всі чекають!
Ромчику, Ромчику – зацвіте калина,
В твоїм серці була завжди Україна!
Знаєш, дуже сумно і велика рана…
Кожен день чекає тебе вдома мама…
Скільки ще героїв впаде за нас в полі,
Щоби боронити подих долі-волі!
Всіх вас поіменно будем пам'ятати,
Хоч у сни, у пам'ять, прийди до нас брате!"
- написала вона.
Свой пост звезда завершила признанием. Выяснилось, что тело павшего воина до сих пор не вернули. Потому похоронить мужчину семье не удалось.
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