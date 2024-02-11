Ирина Федишин вспомнила погибшего на войне брата: щемящее видео

Прошел год, как певица потеряла родного человека

34-летний брат знаменитости ушел из жизни 10 февраля 2023 года в боях под Соледаром.

Сразу после начала полномасштабной войны мужчина стал на защиту своей родины.

Последний раз вокалистка виделась с родственником 25 января 2023-го на своем концерте в Трускавце.

По случаю годовщины трагедии Ирина разместила в своем блоге трогательное видео-посвящение своему брату.

В ролике, который сопровождался щемящим стихом. есть совместные фотографии исполнительницы с родным человеком.

"Ромчику, Ромчику, кожний день у віконечку,

За тобою дивимся, де ти наше сонечко?

Скільки раз зозуля вже в гаях співає,

А тебе, мій брате, все чогось немає…

А як ми раділи всі родинним даром,

Впав ти наш соколику десь під Соледаром!

Тільки фотографії, мить життя ховають,

Ніби розуміємо, але всі чекають!

Ромчику, Ромчику – зацвіте калина,

В твоїм серці була завжди Україна!

Знаєш, дуже сумно і велика рана…

Кожен день чекає тебе вдома мама…

Скільки ще героїв впаде за нас в полі,

Щоби боронити подих долі-волі!

Всіх вас поіменно будем пам'ятати,

Хоч у сни, у пам'ять, прийди до нас брате!"

- написала вона.

Свой пост звезда завершила признанием. Выяснилось, что тело павшего воина до сих пор не вернули. Потому похоронить мужчину семье не удалось.