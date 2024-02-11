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Ирина Федишин вспомнила погибшего на войне брата: щемящее видео

Ирина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Ирина Федишин почтила память погибшего на войне двоюродного брата Романа. Соответствующие кадры появились в соцсетях артистки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Прошел год, как певица потеряла родного человека

34-летний брат знаменитости ушел из жизни 10 февраля 2023 года в боях под Соледаром.

Сразу после начала полномасштабной войны мужчина стал на защиту своей родины. 

Последний раз вокалистка виделась с родственником 25 января 2023-го на своем концерте в Трускавце.

По случаю годовщины трагедии Ирина разместила в своем блоге трогательное видео-посвящение своему брату.

В ролике, который сопровождался щемящим стихом. есть совместные фотографии исполнительницы с родным человеком.

"Ромчику, Ромчику, кожний день у віконечку,
За тобою дивимся, де ти наше сонечко?
Скільки раз зозуля вже в гаях співає,
А тебе, мій брате, все чогось немає…

А як ми раділи всі родинним даром,
Впав ти наш соколику десь під Соледаром!
Тільки фотографії, мить життя ховають,
Ніби розуміємо, але всі чекають!

Ромчику, Ромчику – зацвіте калина,
В твоїм серці була завжди Україна!
Знаєш, дуже сумно і велика рана…
Кожен день чекає тебе вдома мама…

Скільки ще героїв впаде за нас в полі,
Щоби боронити подих долі-волі!
Всіх вас поіменно будем пам'ятати,
Хоч у сни, у пам'ять, прийди до нас брате!"
- написала вона.

Свой пост звезда завершила признанием. Выяснилось, что тело павшего воина до сих пор не вернули. Потому похоронить мужчину семье не удалось.

Напомним, ранее Илона Гвоздева тронула архивное фото с покойным отцом.

Также дочь Кузьмы Скрябина впервые раскрыла подробности смерти бабушки.

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