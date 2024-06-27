Харчишин зізнався, скільки заробляє, та назвав конкретні цифри (відео)

Лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин прокоментував тему фінансів. Зокрема, він зізнався, що має кілька джерел доходу, та назвав цифри, які є зараз і були раніше, до початку повномасштабної війни.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю співака ведучому Славі Дьоміну.

Скільки заробляє Харчишин

Так, музикант поділився, що отримує зарплатню у розмірі однієї тисячі доларів в громадській організації.

"Я отримую зарплатню в громадській організації колективного управління. Громадська організація-українська агенція з авторських суміжних прав, і сума складає близько тисячі доларів на місяць. Потім я отримую з концертної діяльності", - пояснив він.

Валерій Харчишин під час одного з виступів (Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

Музикант ділиться, що на початку великої російсько-української війни разом з колегами з гурту значну частину заробітків віддавав на армію, залишаючи якусь частину коштів лише на операційні витрати.

"Певний період, починаючи з квітня 22-го року, ми залишали частину доходу виключно на операційні витрати, а все інше віддавали на закупівлю амуніції, також на те, на що збирали, наприклад", - зазначає Валерій.

"Пізніше ми почали брати собі трохи більше, бо потрібно жити. Концерти, які відбувалися в Україні, ми ділили: частку забирали собі, частку віддавали на оборону, на Збройні Сили, на тих, хто нас нині захищає. Тому - два джерела", - також ділиться він.

Дьомін також поцікавився, чи на даний момент досягають заробітки виконавця відмітки в 2-3 тисячі доларів.

Артист йому відповів, що під час концертних турів ця сума може бути і більшою. Він не приховує, що раніше гурт міг заробити десятки тисяч доларів. Зараз ці цифри упали, проте, як запевняє чоловік, це тимчасова ситуація.

"Коли є концертний тур, то більше. Я не знаю. Не рахую, щоб не розчаровуватися. Раніше це могли бути десятки тисяч доларів або до десяти. Зараз не так, але це все тимчасово", - відповів ведучому артист.

Кадр з концерту гурту, що відбувся у Лондоні (Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

Наостанок, коментуючи тему фінансів, Харчишин закликав співвітчизників також долучатися до зборів та фінансово підтримувати сили оборони. Він підкреслив, що це критично важлива умова для наближення перемоги.

"Ми заробляємо дуже багато на сили оборони, воно все йде туди. Це навіть не ми заробляємо, це люди, які приходять на наші концерти. А ми лише виконуємо свою функцію, намагаємося робити це якісно. Це я називаю "безумовною мобілізацією". Так мають робити всі, і тоді ми переможемо", - сказав співак.

Нагадаємо, Валерій Харчишин залишається незмінним фронтменом українського рок-гурту "Друга ріка", який був створений у 1996 році у Житомирі. Колектив виконує музику у стилі поп року з елементами нью-вейву, пост-панку, брит-попу та інді-року.

Гурт "Друга ріка" (Фото: instagram.com/drugarika)

До його складу, окрім Валерія, також входять: гітарист Олександр Барановський, ударник Олексій Дорошенко, ще один гітарист Сергій Біліченко, клавішник Сергій Гера та бас-гітарист Андрій Лавриненко.

З благодійними концертами на підтримку української армії музиканти гаструлюють як Україною, так і за її межами.