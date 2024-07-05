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Ирина Билык тронула редким фото восьмилетнего сына

Пятница 05 июля 2024 15:39
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Ирина Билык тронула редким фото восьмилетнего сына Ирина Билык (фото:instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Катерина Зелинская

Народная артистка Украины Ирина Билык поделилась фото своего восьмилетнего сына Табриза и рассказала о первой любви.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост певицы в Instagram рассказывает, как выглядит младший сын звезды.

Это первое за долгое время фото Табриза, которым Билык поделилась с публикой. На фотографии изображен улыбающийся мальчик, которого певица нежно держит за руку.

В подписи к публикации артистка призналась, что у сына уже появилась первая любовь и вспомнила о своих самых первых чувствах.

"Помните свою первую любовь в детстве? Я впервые влюбилась в соседского мальчика, по имени Саша, когда мне было всего шесть лет! А у вас были такие детские увлечения? Кстати, Табриз мне признался, что влюблен в девочку", - сказала Билык.

Ирина Билык тронула редким фото восьмилетнего сынаИрина Билык тронула редким фото восьмилетнего сынаСын Ирины Билык Табриз (фото:instagram.com/bilyk_iryna)

Фанаты засыпали мальчика комплиментами и поделились своими волнующими историями. Вот некоторые из комментариев:

  • Какой прекрасный манюнчик. Счастья и Божьей благодати! А моя влюбленность была где-то в 6-7 лет. Кстати, имя мальчика - Юра. Помню, как впервые услышала песню "Полюби меня, Юра", то вспоминала того парня.

  • Взглянув на этого красавца, я забыла обо всем на свете!

  • Очень милый и красивый сынишка! Пусть будет здоров и счастлив!!!

  • Какой хороший мальчик! Космос!

  • Какой красавчик! Похож на папу.

Кто отец ребенка Билык

Напомним, что отцом мальчика является бывший муж певицы, российский фотограф Аслан Ахмадов. Общий ребенок появился на свет благодаря суррогатному материнству. Супруги были вместе в течение многих лет, однако в апреле 2021 года шокировали новостью о разводе.

После начала полномасштабной войны Аслан продолжил жить и работать в России. Певица заявила, что они продолжают общение, потому что имеют общего ребенка, однако решение мужчины, остаться в стране-агрессоре, ее возмутило.

Кстати, мы писали, что Артем Пивоваров эмоционально ответил на неоднозначные слова Христины Соловий.

Также недавно стало известно о женитьбе звезды "плюсов" Валентины Хамайко.

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