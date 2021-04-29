Ирина Билык разводится с мужем: а что еще делать?

Ирина Билык сообщила неожиданные новости о личной жизни. Она разводится со своим мужем Асланом Ахмадовым. По словам звезды, инициатором расставания была она, ведь супруг уже год не приезжал к ней с ребенком.

"Мы с Асланом расстаемся. Инициатором была я. А что еще делать – Аслан не приезжал к нам с Табризом уже год. Хотя я его и он меня любит. "Она звездочка моя, она одинокая" – как-то так…", - поделилась певица.

Ирина рассказала, что считает Аслана лучшим из мужчин, несмотря на то, что их отношения не сложились.

"Он лучший из всех мужчин, которые у меня были. Я поняла, что это папа моей второго ребенка. В Украине ни от кого больше я не хочу ребенка. Поэтому я сказала ему по телефону, что хочу подарок от него – ребенка. Прошел месяц и он сказал, что готов. И предложил мне стать его женой", - рассказала Билык.

Также она поведала историю их знакомства и объяснила, почему он ей так понравился.

Ирина Билык объявила о разводе с мужем Асланом Ахмадовым (фото: stb.ua)

"Было 40 дней как умерла Людмила Марковна Гурченко. И я смотрю программу о ней, ее смерти и того молодого человека, который дал ей вторую жизнь. Я один раз увидела его лицо – и все. У меня голос в голове "он тебе нужен, ты должна его найти". Я нашла через подругу его номер телефона и набрала. Я заказала у него клип на песню "Я твоя маленькая девочка". Он снял меня такой, какой никто не мог показать. Я ему заплатила 50 тысяч долларов за два дня. Это был самый дорогой клип за всю мою карьеру", - вспоминает певица.