Ирина Билык удивила неожиданным "луком": как выглядит певица (видео)

Известная украинская певица Ирина Билык продемонстрировала в сети новый образ - она надела традиционную японскую одежду под названием кимоно.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Знаменитость опубликовала в своем блоге видео, на котором она показалась в ярком кимоно с цветочными узорами. Свой образ она дополнила миниатюрной сумкой, принт на которой был похож на ткань ее наряда.

Необычный лук певица дополнила прической с разноцветными прядями и цветами в волосах.

"Что я хочу сказать. Этот наряд для того, чтобы спрятать все, что у тебя выросло. Сделать талию большей, потому что тут на мне столько подушек. Если бы вы это чувствовали. Поэтому я все-таки выбираю украинские бусы, украинский веночек", - отметила Билык.

В подписи к публикации Билык спросила, что лучше - украинская национальная одежда - вышиванка или японское кимоно.

Как отреагировали в сети

Фолловеры украинской певицы тут же принялись комментировать ее видео с новым неожиданным образом, однако их мнения разделились:

"Огонь"

"Вам так идет кимоно"

"Ирочка, вы самое очарование! Идет кимоно, но в вышиванке просто космос!"

"Шикарная в любом образе"

"В вышиванке вы не просто красивая, вы роскошная. И никому так не подходят вышиванки как украинским девушкам"

"Вам очень идет кимоно, но японское кимоно создано явно не для украинских девушек".

Отметим, что Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник, телеведущая, народная артистка Украины (2008). Билык называют "украинской Мадонной" благодаря обилию хитов в 1990-х, частым кардинальным изменениям имиджа и влиянию на украинский шоу-бизнес.

Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)