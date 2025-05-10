Ірина Білик порівняла свою пісню зі світовим хітом: "Плагіат чи ні?" (відео)

Так, співачка "запостила" відео, на якому показано фрагменти двох кліпів. Спочатку грає Riley Green (Райлі Грін) - пісня "Worst Way". А потім можна почути частину треку "Одинокая".

Програші здаються схожими. Тому Білик поставила питання.

"Це плагіат чи ні? Як вважаєте?" - написала вона.

Трек "Worst Way" вийшов у 2025 році. На YouTube кліп на цю пісню зібрав вже понад 10 мільйонів переглядів, сама композиція стала світовим хітом.

А пісню "Одинокая" Білик випустила ще у 1997 році. Кліп на трек став культовим і знаковим в музичній кар'єрі співачки. І багато хто може впізнати цю пісню з перших нот.

У коментарях думки фанів були однозначними. Співачка Оля Полякова зазначила, що це "однозначно" плагіат.

"Це свідоме цитування світової класики, а не плагіат! Riley Green не крадій. Просто в нього чудовий музичний смак (тому він обрав для "Worst Way" цитату з однієї з найкрасивіших пісень у світі), а ще добре серце, бо судячи з тексту його пісні, та зіронька більше ніколи не буде одинокая", - вважає один з фанів.

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