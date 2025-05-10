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Ірина Білик порівняла свою пісню зі світовим хітом: "Плагіат чи ні?" (відео)

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Ірина Білик звернулася до фанів з цікавим питанням. Вона помітила, що її трек схожий на популярну пісню, яка нині "віруситься" мережею, а тому хоче зрозуміти, чи йдеться в цій ситуації про плагіат.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram Білик.

Так, співачка "запостила" відео, на якому показано фрагменти двох кліпів. Спочатку грає Riley Green (Райлі Грін) - пісня "Worst Way". А потім можна почути частину треку "Одинокая".

Програші здаються схожими. Тому Білик поставила питання.

"Це плагіат чи ні? Як вважаєте?" - написала вона.

 

Трек "Worst Way" вийшов у 2025 році. На YouTube кліп на цю пісню зібрав вже понад 10 мільйонів переглядів, сама композиція стала світовим хітом.

А пісню "Одинокая" Білик випустила ще у 1997 році. Кліп на трек став культовим і знаковим в музичній кар'єрі співачки. І багато хто може впізнати цю пісню з перших нот.

У коментарях думки фанів були однозначними. Співачка Оля Полякова зазначила, що це "однозначно" плагіат.

"Це свідоме цитування світової класики, а не плагіат! Riley Green не крадій. Просто в нього чудовий музичний смак (тому він обрав для "Worst Way" цитату з однієї з найкрасивіших пісень у світі), а ще добре серце, бо судячи з тексту його пісні, та зіронька більше ніколи не буде одинокая", - вважає один з фанів.

Також юзери написали:

  • "Не знаю, чи плагіат, але ваша пісня - чарівна. Дякую Вам за творчість"
  • "Звісно, плагіат"
  • "Є схожість"
  • "Дуже схоже на Зіроньку"
  • "Майже однаково, але на ковбойський манер, можна казати, що здерли мелодію і трохи переробили".

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