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Ірина Білик переклала свій легендарний хіт "Мы будем вместе": як українською тепер звучить пісня (відео)

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Іванна Пашкевич

Легендарний хіт Ірини Білик "Мы будем вместе" зазвучав українською мовою. Його нову версію прихильники співачки почули під час одного з її концертів в рамках благодійного туру "Українська душа", з яким артистка зараз їздить містами України.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok шанувальниці виконавиці.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Telegram-канал Культурна прачечна.

Що відомо про пісню

Оригінальна версія пісні, яку знаменитість присвятила своєму екскоханому, хореографу Дмитру Дікусару, датована 2012 роком.

 

Як повідомляє Telegram-канал "Культурна прачечна", який посилається на пресслужбу Ірини, скоро у мережі з’явиться студійна версія треку, а також готується переклад ще одного російськомовного суперхіта.

Текст пісні українською

Розквітає ніч, зоряне панно,

І стихають кроки за моїм вікном,

Віру у добро вже не зупинить,

Я ловлю твої бажання 

кожну мить.

Ми будем разом, я знаю.

Таких як я - не буває,

Таких як ти - не втрачають,

Ми будем разом, я знаю.

Що відомо про роман Білик і Дікусара

Ірина і Дмитро закрутили роман у 2007 році. Пара познайомилася під час зйомок “Танців з зірками”, де вони стояли у парі.

Дмитро Дікусар і Ірина Білик (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy, instagram.com/bilyk_iryna)

Весілля вони зіграли у спекотному Ріо-де-Жанейро. Проте всього через три роки закохані вирішили розійтися - не витримали запальних характерів один одного.

Їм вдалося зберегти дружні стосунки, вони й зараз раді бачити один одного.

Після повномасштабного вторгнення виконавиця зізнавалася, що першою реакцією після того, як вона дізналась, що хореограф пішов на фронт, були сльози.

Пізніше співачка подзвонила мамі Дікусара, і з того дня вони постійно на зв'язку.

Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

Нещодавно співачка Лама зізналася, чому зникла зі сцени на 10 років.

Також ми розповідали, як живе онук Ротару після втечі з України.

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