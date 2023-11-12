Ірина Білик переклала свій легендарний хіт "Мы будем вместе": як українською тепер звучить пісня (відео)

Що відомо про пісню

Оригінальна версія пісні, яку знаменитість присвятила своєму екскоханому, хореографу Дмитру Дікусару, датована 2012 роком.

Як повідомляє Telegram-канал "Культурна прачечна", який посилається на пресслужбу Ірини, скоро у мережі з’явиться студійна версія треку, а також готується переклад ще одного російськомовного суперхіта.

Текст пісні українською

Розквітає ніч, зоряне панно,

І стихають кроки за моїм вікном,

Віру у добро вже не зупинить,

Я ловлю твої бажання

кожну мить.

Ми будем разом, я знаю.

Таких як я - не буває,

Таких як ти - не втрачають,

Ми будем разом, я знаю.

Що відомо про роман Білик і Дікусара

Ірина і Дмитро закрутили роман у 2007 році. Пара познайомилася під час зйомок “Танців з зірками”, де вони стояли у парі.

Дмитро Дікусар і Ірина Білик (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy, instagram.com/bilyk_iryna)

Весілля вони зіграли у спекотному Ріо-де-Жанейро. Проте всього через три роки закохані вирішили розійтися - не витримали запальних характерів один одного.

Їм вдалося зберегти дружні стосунки, вони й зараз раді бачити один одного.

Після повномасштабного вторгнення виконавиця зізнавалася, що першою реакцією після того, як вона дізналась, що хореограф пішов на фронт, були сльози.

Пізніше співачка подзвонила мамі Дікусара, і з того дня вони постійно на зв'язку.

Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)