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Ирина Билык перевела свой легендарный хит "Мы будем вместе": как на украинском теперь звучит песня (видео)

Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Иванна Пашкевич

Легендарный хит Ирины Билык "Мы будем вместе" зазвучал на украинском языке. Его новую версию поклонники певицы услышали во время одного из ее концертов в рамках благотворительного тура "Українська душа", с которым артистка сейчас ездит по городам Украины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok поклонницы исполнительницы.

При написании материала использовались следующие источники: Telegram-канал Культурная прачечная.

Что известно о песне

Оригинальная версия песни, которую знаменитость посвятила своему экс-возлюбленному, хореографу Дмитрию Дикусару, датирована 2012 годом.

 

Как сообщает Telegram-канал "Культурная прачечная", ссылающийся на прессслужбу Ирины, скоро в сети появится студийная версия трека, а также готовится перевод еще одного русскоязычного суперхита.

Текст песни на украинском

Розквітає ніч, зоряне панно,

І стихають кроки за моїм вікном,

Віру у добро вже не зупинить,

Я ловлю твої бажання 

кожну мить.

Ми будем разом, я знаю.

Таких як я - не буває,

Таких як ти - не втрачають,

Ми будем разом, я знаю.

Что известно о романе Билык и Дикусара

Ирина и Дмитрий закрутили роман в 2007 году. Пара познакомилась во время съемок "Танців з зірками", где они стояли в паре.

Дмитрий Дикусар и Ирина Билык (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy, instagram.com/bilyk_iryna)

Свадьбу они сыграли в жарком Рио-де-Жанейро. Однако всего через три года влюбленные решили разойтись - не выдержали вспыльчивых характеров друг друга.

Им удалось сохранить дружеские отношения, они и сейчас рады видеть друг друга.

После полномасштабного вторжения исполнительница признавалась, что первой реакцией после того, как она узнала, что хореограф ушел на фронт, были слезы.

Позже певица позвонила маме Дикусара, и с этого дня они постоянно на связи.

Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

Недавно певица Лама призналась, почему исчезла со сцены на 10 лет.

Также мы рассказывали, как живет внук Ротару после побега из Украины.

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Ирина БилыкДмитрий Дикусарзвезды шоу-бизнеса